Какие сны говорят, что вы живете в вечной тревоге

Одни люди не придают значения своим сновидениям, в то время как другие пытаются найти смысл даже в самом странном сне. Так или иначе, образы и сюжеты, которые мы видим по ночам, связаны с нашим подсознанием. "Рамблер" выбрал несколько популярных снов, которые свидетельствуют о повышенной тревожности.

Выпадение зубов

Согласно некоторым исследованиям, потеря зубов – одна из самых распространенных тем сновидений. Как правило, такой сон говорит о тяжелых переживаниях человека по поводу его места в социальной иерархии, а также о страхе быть отвергнутым.

Обнаженное тело на публике

В таком сне человек предстает перед толпой людей голым. Поначалу он может не осознавать этого, но окружающие начинают тыкать в него пальцем, и все встает на свои места.

Такие сны нередко снятся людям, комплексующим из-за своих физических несовершенств. Помимо этого, нередко голыми во сне предстают люди, которые в реальной жизни носят "маску" и скрывают свою истинную сущность, при этом постоянно опасаясь, что их разоблачат.

Падение в пропасть