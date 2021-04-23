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Какие сны говорят, что вы живете в вечной тревоге

Мира Маркина
15 часов назад
Одни люди не придают значения своим сновидениям, в то время как другие пытаются найти смысл даже в самом странном сне. Так или иначе, образы и сюжеты, которые мы видим по ночам, связаны с нашим подсознанием. "Рамблер" выбрал несколько популярных снов, которые свидетельствуют о повышенной тревожности.
Какие сны говорят, что вы живете в вечной тревоге
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Выпадение зубов

Согласно некоторым исследованиям, потеря зубов – одна из самых распространенных тем сновидений. Как правило, такой сон говорит о тяжелых переживаниях человека по поводу его места в социальной иерархии, а также о страхе быть отвергнутым.

Обнаженное тело на публике

В таком сне человек предстает перед толпой людей голым. Поначалу он может не осознавать этого, но окружающие начинают тыкать в него пальцем, и все встает на свои места.
Такие сны нередко снятся людям, комплексующим из-за своих физических несовершенств. Помимо этого, нередко голыми во сне предстают люди, которые в реальной жизни носят "маску" и скрывают свою истинную сущность, при этом постоянно опасаясь, что их разоблачат.

Падение в пропасть

Кто-то падает вниз с обрыва, кто-то – с крутой лестницы, иные же стараются балансировать на канате, но не справляются. По данным исследования, опубликованного на сайте Dream Dictionary, в течение жизни среднестатистический человек видит подобный сон более пяти раз. Он сигнализирует о неуверенности в себе, потере ориентиров и об отсутствии почвы под ногами.
Психология,
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