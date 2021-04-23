Какие знаки зодиака могут заработать миллион

Каждый из нас хотел бы заработать миллион, а то и два. И некоторым в этом непростом деле помогают звезды. Рассказываем, какие знаки зодиака гребут деньги лопатой.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Дева

Несмотря на то, что у Девы и денег очень сложные отношения, в кармашки к красотке раз за разом залетают крупные купюры. И секрет прост: Дева работает без задних ног. Но когда она устает как собака и пускает корни в диван, она так же быстро их тратит. Поэтому тех самых миллионов она не чувствует, зато чувствует драгоценные камушки в ушах и айфоны в руках.

Козерог

Козерога хлебом не корми, дай поработать. Даже если бы ей зарплату выдавали не деньгами, а большим и искренним «спасибо», она все равно бы работала в поте лица. При этом честно заработанное она, как хорошая девочка, не тратит, а кладет на банковский счет под проценты. Зато на пенсии отжигает за все свою рабочую молодость.

Скорпион

Столько возможностей столкнуть лбом коллег, устроить масштабный скандал и закрутить новую интригу в офисе, что нет времени работать. Но когда красотка все же берется за ум и начинает трудиться, цены ей нет – за секунду она может сделать столько отчетов, что голова у коллег идет кругом. Кстати, после таких моментов Скорпиона и повышают – а там новые возможности поиздеваться над простыми смертными.

Овен