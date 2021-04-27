Замуж за нарцисса: как спасаться от абьюзера

Многие из нас не обращаются к психологам, даже когда им явно нужна помощь специалистов. При этом, чтобы навести порядок в жизни или разобраться в отношениях, иногда нужно послушать совет компетентного человека со стороны. Поэтому в каждом выпуске подкаста "Грабли" мы с экспертами разбираем одну из историй, которыми делятся с нами читатели и слушатели.

Этот эпизод посвящен классической проблеме: женщина попадает в уязвимую ситуацию и становится жертвой абьюза. Этот термин сегодня все чаще встречается в Сети и подразумевает форму психологического, физического, сексуального или экономического насилия над человеком. По статистике ВОЗ , треть женщин на планете подвергается какому-либо виду насилия в отношениях.

Мы обратились к психологам и основателям проекта Let's stop abuse с вопросами, что делать и как спасаться, как не попасть в лапы абьюзеру и распознать первые тревожные звоночки, и какие вещи в ваших отношениях должны прозвучать как набат.

Что мы обсуждаем?

История нашей героини может быть знакома многим женщинам. В их отношениях с мужем все было хорошо, пока они оба зарабатывали. Когда она родила и оказалась без зарплаты с маленькими декретными, выяснилось, что муж не хочет обеспечивать ее и ребенка.

"Иногда он решается что-то мне выделить, но унижает вопросами. Расспрашивает, на что мне деньги, куда я собираюсь их потратить. Еле выпрашиваю у него 500 рублей. Один раз он вообще предложил определить сумму, которую он будет выдавать мне в месяц...Один раз он оставил меня совсем без денег, а потом пришел с работы и начал издеваться."

О том, как справиться с такой ситуацией, мы поговорили с психологами проекта и основателям проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной.

Коротко о главном

03:30 Что такое абьюз? Как заранее распознать абьюз? Первые "звоночки". На что обратить внимание?

Первые сигналы — чувство вины, системный контроль (финансовый или любой иной), регулярное требование отчетности.

06:20 Как отличить контроль от заботы? Проявляют ли абьюзеры эмпатию, доверие?

09:20 Абьюзер — это просто сволочь или нездоровый человек?

11:30 Как психопаты имитируют здоровых людей? Почему мы этого не замечаем? Как долго абьюзер устанавливает контроль над жертвой?

13:00 Разбираем ситуацию героини. Как она стала жертвой, оказавшись в нересурсном, зависимом состоянии. Его инструмент - изоляция жертвы. Что это такое и как это работает.

14:00 Что делать в этой ситуации? Можно ли вернуть такие отношения, исправить психопата или нарцисса.

15:00 Почему человек становится психопатом? Биологическое объяснение. Прототипы эмоций психопатов. От чего они получают удовольствие: секс и страдания жертвы.

16:30 Есть ли в паре героини доверие? Что чувствует эта женщина? Единственный возможный выход из этой ситуации. Выход из абьюзивных отношений как избавление от наркотической зависимости.

20:00 На что обратить внимание? Разбираем ситуацию героини. Детско-родительские отношения, доминатность, а не партнерство.

23:00 В абьюзивных отношениях любой конфликт цикличен. Его невозможно разрешить. Почему? Четыре фазы конфликта с абьюзером и психопатом.

25:00 Что будет, если героиня попытается уйти? Как работает "сахарное шоу" от абьюзера. Уловки и "откаты". Как они возвращают жертву?

28:30 15% психопатов живут в современном мире. Сколько их всего. Соотношение между мужчинами и женщинами.

30:00 Сигналы абьюза при конфетно-букетном периоде:

Контроль без права выбора;

Слишком быстрое сближение;

Чувство вины;

Создание конкуренции, сравнения с "бывшими";

Дрессировка;

Условия, манипуляции;

Третий человек в отношениях — бывшая, мама, другие фигуранты.

33:30 Если психопат — женщина. Как манипулируют женщины. Финансовый абьюз.

36:30 Что делать женщине в ситуации, наподобие истории нашей героини? Как выходить из деструктивной системы? Возможно ли это в реальной жизни.