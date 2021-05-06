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Что убивает в женщине привлекательность

Диана Товсепова
5 часов назад
О том, что женская соблазнительность зависит не только от внешности, известно многим. Психологи считают, что некоторые женские привычки и особенности просто убивают соблазнительность.
Что убивает в женщине соблазнительность
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"

Забыть о себе

Женщины нередко могут растворяться в жизни и желаниях своего партнера, однако итог у этого далеко не всегда хороший. Психологи рекомендуют ни в коем случае не забывать о собственных желаниях, потребностях и интересах. Женщине полезно получать положительные эмоции не только от любви и отношений, но и от работы, хобби, общения с подругами.
Вряд ли с мужчиной будут полноценные гармоничные отношения, если женщина не успевает думать о себе и баловать себя. Конечно, это еще и важно для своей привлекательности и уверенности в себе.

Нездоровая конкуренция

Постоянные попытки с кем-то соперничать или конкурировать забирают у женщины слишком много энергии. Вы можете меряться силами с партнером, его бывшими, его матерью, но хорошо от этого никому не будет. О какой женской энергии и привлекательности может идти речь, когда все мысли заняты тем, как бы кого-то обвести.

Сдерживание эмоций

Сдерживание негативных эмоций на протяжении долгого времени в конце концов выливается в проблемы. Не нужно устраивать истерики, но давать выход слезам или эмоциям иногда необходимо.
Психология,
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