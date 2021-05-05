Как взрослых людей разрушает зависимость от родителей

Одна из наиболее распространенных проблем, которая обсуждается на приеме у психологов, — отношения с родителями. Далеко не каждый может самостоятельно выстроить грамотную взаимосвязь с родными. Эти проблемы часто мешают жить, изматывают, вгоняют в депрессивные состояния.

Основная трудность в таких отношениях — сепарация. В психологии под сепарацией понимается финансовое, ценностное, функциональное и эмоциональное отделение ребенка от родителей.

Казалось бы, человек вырос, нашел работу, уехал от родителей и часто даже создал свою семью — все, процесс сепарации завершен. Но на самом деле многие и во взрослом возрасте продолжают испытывать болезненную и даже разрушительную эмоциональную зависимость от родителей и строят собственную жизнь в ожидании их одобрения.

stop Как начать жить своей жизнью и своей головой, как отличить привязанность от зависимости — на эти вопросы на примере истории нашей читательницы отвечают психологи, основатели проекта Let's abuse Леонид и Екатерина.

Что мы обсуждаем?

Нашей героине 30 лет . Так получилось, что она живет в квартире с матерью и ребенком. Мама, будучи в возрасте, очень помогает девушке с ребенком, но, несмотря на это, в доме творится "ад".

"Я очень люблю свою маму и всегда боялась ее потерять, но за то время, что я к ней вернулась, я поняла, что не могу с ней жить. Она агрессивно настроена по отношению ко мне и всегда ругается по мелочам: то принесу не ту еду, то суп она ест уже третий день. Когда спрашиваю, что купить, в ответ получаю: "не знаю" или "ну что-нибудь вкусное". Сама по магазинам она не ходит, так как не в силах таскать продукты.

Иногда ругаемся из-за того, что она пытается меня контролировать. Я пытаюсь наладить свою личную жизнь, хожу на свидания и каждый раз слышу ее возмущения по поводу того, что я поздно приду, а она не будет всю ночь спать. Мне кажется, это абсурд. Моего сына она называет "сынок" и я думаю, что она настраивает его против меня...", — рассказала нам девушка.

Коротко о главном

04:00 Разбор истории героини. Абьюзивная мать: контроль местоположения, финансов, обесценивание, конкуренция, навязывание себя.

05:30 Героиня выбрала мужчину, похожего на мать. Почему мы выбираем партнеров, похожих на своих родных.

06:30 "Детские трансляции", токсичная ролевая модель семьи "мама+бабушка+ребенок".

07:40 Почему мы находим партнеров с такими же отрицательными характеристиками, как у родителей. Дело в сепарации. Частичная сепарация, проблемы, которые возникают из-за этого.

10:00 Чего не хватает, чтобы полностью сепарироваться.

11:00 Как мать навязывает неверный паттерн мужчины.

12:15 На чем базируется любое отсутствие сепарации — чувство вины. Мать забрасывает активной и пассивной агрессией, перекладывает ответственность, формирует чувство вины.

13:30 Разница между контролем и заботой. Героиня путает эти понятия. Мама не заботится, а не оставляет выбора, формируя зависимость.

14:00 Мать манипулирует дочерью с помощью ее ребенка.

15:30 В гармоничных отношениях родитель отпускает ребенка во взрослую жизнь, говоря ему: "Я рядом", а не "Я руковожу твоей жизнью и говорю, как надо делать". Родитель предлагает поддержку, а не манипулирует, предлагая помощь.

18:30 Есть ли мирное решение проблемы героини. Ждать срывов или уходить? Любая сепарация идет через конфликт.

20:00 Как происходит сепарация после конфликта. "Разрыв контакта" на 3-4 месяца, дистанцирование от родителя. Именно это помогает правильно сепарироваться, простроить новые отношения, научиться решать проблемы, не прибегая друг к другу.

24:30 Больной контроль матери. Попытка убежать от него.

26:00 "Старших надо уважать"?

27:30 Любая сепарация связана с агрессией.

28:30 Как сепарироваться:

Выдерживать чувство вины;

Отстаивать свои границы.

32:30 Как внутри себя отключить зависимость от родительских одобрений. Многоповторность — сначала делайте по-новому, а затем психика понимает, что это нормально, и вас перестает это беспокоить. В начале действуем, а затем психика подстраивается под это.

33:25 Сколько времени уходит, чтобы мы начали мыслить по-новому? Что происходит в течение 90 дней. Почему потом мы перестаем чувствовать вину.

34:00 Что происходит, когда вы начинаете выстраивать границы и избавляетесь от чувства вины. Как реагируют родители.

"Если один человек нарушает границы, значит он позволяет нарушать свои".

35:40 Здоровая сепарация проходит по инициативе родителя, если он видит запрос на выход от ребенка. Родители должны переложить ответственность за ребенка на него самого.

39:00 Чем чревата жизнь ребенка с мамой, которая не прошла сепарацию с родителями. Как он перенимает неправильную модель отношений.

40:30 Как сделать так, чтобы ребенок не перенял сценарий токсичных родительских отношениях.

41:00 Фрустрация, страх неизвестности. Как изменить жизнь и выйти из замкнутого круга.

42:00 Решение для героини. Взрослые дети не должны и не обязаны жить со своими родителями. Сепарация часто упирается в финансовую деятельность.

Что делать в подобных ситуациях:

Обеспечить себе финансовую независимость;

Задать вопрос, почему мы чувствуем себя виноватыми перед родителями. Нужно понять, что вина нерациональна;

Найти поддержку в других людях;

Задать вопрос: "хочу ли я , чтобы моя жизнь прошла, как у родителя". Не надо слушать тех людей, которые живут не так, как хотели бы вы.