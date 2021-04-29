Социофобия – это психическое нарушение, характеризующееся рядом серьезных симптомов. Многие люди убеждены, что интроверты, предпочитающие свое общество чьему-либо еще, являются социофобами. Однако это отнюдь не так. Подробнее о том, как распознать настоящего социофоба – в материале "Рамблера".

Общение – пытка

И совсем неважно с кем приходится вступать в контакт – с прохожим на улице или со старым знакомым. Социофобы стараются всячески избегать разговоров, но если сделать этого не получаются, они начинают себя странно вести: отводят глаза, разговаривают тихо и неразборчиво, пытаются как можно быстрее уйти.

Ему неуютно даже с самим собой

Люди с данным расстройством отдают предпочтение одиночеству лишь потому, что в таком состоянии им менее тревожно. Возможно, им хотелось бы проводить время в шумных компаниях, но в такой ситуации социофобов неизменно преследует страх быть отвергнутыми, осмеянными и незамеченными.

Перфекционизм