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Как распознать настоящего социофоба

Мира Маркина
11 часов назад
Социофобия – это психическое нарушение, характеризующееся рядом серьезных симптомов. Многие люди убеждены, что интроверты, предпочитающие свое общество чьему-либо еще, являются социофобами. Однако это отнюдь не так. Подробнее о том, как распознать настоящего социофоба – в материале "Рамблера".
Как распознать настоящего социофоба
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Общение – пытка

И совсем неважно с кем приходится вступать в контакт – с прохожим на улице или со старым знакомым. Социофобы стараются всячески избегать разговоров, но если сделать этого не получаются, они начинают себя странно вести: отводят глаза, разговаривают тихо и неразборчиво, пытаются как можно быстрее уйти.

Ему неуютно даже с самим собой

Люди с данным расстройством отдают предпочтение одиночеству лишь потому, что в таком состоянии им менее тревожно. Возможно, им хотелось бы проводить время в шумных компаниях, но в такой ситуации социофобов неизменно преследует страх быть отвергнутыми, осмеянными и незамеченными.

Перфекционизм

Данная характеристика является корнем социального тревожного расстройства. Причем у социофобов перфекционизм проявляется не только в работе. Например, оказавшись в очереди к врачу, они могут заранее отрепетировать текст обращения к специалисту, чтобы внезапно не сказать что-нибудь лишнее.
Психология,
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