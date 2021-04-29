В последнее время на просторах глянцевых журналов врачи призывают все чаще отказываться от телефона и других электронных устройств за час до сна. Редактор "Рамблера" решила на себе проверить, способен ли кратковременный digital-детокс положительно отразиться на жизни.

С тех пор как у меня появился первый смартфон 10 лет назад, я засыпала с телефоном в руке и просыпалась с ним же. Перед сном, как правило, "разгружала" мозг при помощи игр, проводила по несколько часов в Instagram или отвечала на срочные рабочие смс. Утро также начиналось с социальных сетей и мессенджеров. В какой-то момент мне надоело быть зависимой от гаджетов, и я решилась на трехнедельный отказ от смартфона и компьютера за час до сна и в первый час после пробуждения.

Первая неделя

Первые семь дней эксперимента оказались самыми сложными. По утрам я машинально тянулась за телефоном. Вечерами постоянно отвлекалась на оповещения в рабочих чатах и Instagram. Чтобы не поддаваться соблазну, выключила телефон и убрала в дальний ящик. Мне даже пришлось купить будильник, ведь обычно его функцию выполнял смартфон.

Отказ от ноутбука дался труднее. Уже несколько лет перед сном я смотрела сериалы. Иногда могла за ночь "проглотить" целый сезон. В первый вечер я дала слабину, решив, что сериал – это то же самое, что просмотр шоу на ТВ. Но утром поняла, что мухлюю, и при таком подходе эксперимент не имеет смысла.

Под конец недели ощутимых результатов не обнаружилось. У меня появилось больше времени, но я не могла отделаться от мыслей о том, что пропускаю что-то важное. Мне даже показалось, что я испытала подобие ломки: постоянно хотелось схватить телефон, я стала нервнее и агрессивнее, начала кричать на кота из-за любой мелочи. Чтобы хоть как-то успокоиться, я спасалась прогулками в парке возле дома и уборкой.

Вторая неделя

Мой эксперимент привел к тому, что я объявила бойкот боссу, трезвонящему в ночи. Я выполняю заказы на фрилансе, и один из моих клиентов был уверен, что может звонить в 23 вечера и требовать выполнения его поручений. Раньше я терпела это, а теперь решила – хватит. После того, как в одну из ночей я пропустила пять его звонков, он пришел в бешенство и сказал, что его не устраивает такой формат работы. Я потеряла деньги, но... даже не расстроилась. Это было странное чувство, ведь раньше я хваталась за любую возможность заработать.

Трудоголизм и желание угодить всем вокруг привели к тому, что я разучилась очерчивать границы дозволенного. Из-за этого несколько раз случались нервные срывы, после чего я начала работать с психотерапевтом и наконец поставила свои желания выше требований других людей. Удивительно, но отказ от телефона во многом мне помог. А еще под конец второй недели я заметила, что засыпаю гораздо быстрее и не просыпаюсь посреди ночи, как это было раньше.

Третья неделя

Заключительный этап эксперимента дался легче всего. После двух довольно стрессовых недель у меня внезапно возникло желание вернуться к спорту. Я вспомнила, что пробежки всегда помогали мне "перезагрузиться" и успокоиться, но три года назад я забросила их из-работы и других дел.

Поначалу бег не смог принести мне ощутимого удовольствия: я начинала задыхаться уже через 2,5 километра (шестилетний стаж курильщика быстро дал о себе знать). Решила не насиловать себя и бегать столько, сколько позволяет организм. К концу недели удалось пробежать 4 километра. И да, за время пробежки мне действительно удавалось избавиться от дурных мыслей, а после я спала как убитая.

Эксперимент спровоцировал и другие изменения: теперь даже в часы, когда я позволяю себе пользоваться смартфоном, я гораздо реже бесцельно листаю ленту соцсетей. Они как будто стали мне неинтересны.