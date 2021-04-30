Три привычки из СССР, которые мешают нам жить

Жизнь в СССР оставила отпечаток на поведении и привычках миллионов россиян. А они, в свою очередь, передали свой опыт младшему поколению. Вот почему даже молодые люди, не заставшие СССР, нередко наследуют привычки советских граждан, которые мешают жить. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Готовить на праздники слишком много блюд

В Советском Союзе, когда многих товаров людям не доставало и порой даже самое необходимое было крайне тяжело найти, богатый стол считался признаком благополучия в семье. Однако в наше время найти те или иные продукты не составляет труда. Тем более, как показывает практика, многие блюда после пышных застолий приходится отправлять в мусорку.

Носить дома старые вещи

Из-за того же дефицита и нехватки средств избавляться от старых вещей было немыслимо. И если они становились изрядно поношенными, многие люди продлевали им жизнь, используя как домашнюю одежду. Никто даже не задумывался о том, как такое пренебрежительное отношение к себе сказывается на самооценке. Подумайте сами: растянутые треники и майка с пятном еще никому не прибавляли уверенности в себе.

Хранить все ненужное на балконе