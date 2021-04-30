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Психолог объяснила, что грозит женщине, финансово зависимой от мужчины

Вечерняя Москва
10 часов назад
Многие современные женщины финансово независимы и достаточно амбициозны. Однако есть и такие представительницы прекрасного пола, которые готовы оказаться на полном попечении своего мужчины. Однако данное положение подразумевает определенные риски, считает психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.
Что грозит финансово зависимой от мужчины женщине
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
"Зависимость всегда подразумевает определенные риски, так как один человек становится несамостоятельным и должен подстраиваться под другого",
— пояснила психолог.
По ее словам, в тех семьях, где царят доверительные отношения, это считается абсолютной нормой. Однако женщины все равно переживают о том, как им обеспечить себя, не работая. Кроме того, многие из них, отказавшись от карьеры в пользу семьи и воспитания детей, спустя несколько лет сталкиваются с тем, что у них возрастает тревога из-за не востребованности на рынке труда. Особенно она возрастает, если в это время портятся отношения с мужем.
"В этом случае приходится подстраиваться под характер супруга, а с возрастом все мы становимся более сложными. Женщина должна изначально понимать все эти риски и сопоставлять все за и против",
— добавила Наталья Наумова.
Как пояснила эксперт, представительница прекрасного пола должна подумать, как обеспечить себе подушку безопасности, отмечает ФАН. Кроме того, это положение развивает низкую самооценку.
Психология,Наталья Наумова,
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