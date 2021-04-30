Что грозит финансово зависимой от мужчины женщине

По ее словам, в тех семьях, где царят доверительные отношения, это считается абсолютной нормой. Однако женщины все равно переживают о том, как им обеспечить себя, не работая. Кроме того, многие из них, отказавшись от карьеры в пользу семьи и воспитания детей, спустя несколько лет сталкиваются с тем, что у них возрастает тревога из-за не востребованности на рынке труда. Особенно она возрастает, если в это время портятся отношения с мужем.