Под какими знаками зодиака рождаются неудачники

Рак

Фото: Кадр из фильма "Очень страшное кино" Кадр из фильма "Очень страшное кино"

Раки всю свою сознательную жизнь обижаются, плачут, истерят, заламывают ручки и уползают в угол своего хитинового панциря не потому, что весь мир против них, а потому что им удобно быть жертвами. И неудачниками тоже. Потерял айфон – тебе купят новый, сломал руку – за тебя начнут и дома убираться, и борщи варить, сломал программу на компьютере – поймут и простят. Да и ничего от тебя не ждут и не просят – вдруг неверно сделаешь. Не жизнь, а мечта!

Телец

Жизнь Тельцов – это не зебра, а черная бешеная лошадь. Все у красоток-Тельцов из рук валится, денег зарабатывать не получается, а вот вляпываться в неприятные истории – очень даже. При этом сами Тельцы из кожи вон лезут, чтобы свою жизнь устроить, но фортуна отбирает у них все возможности и шансы. Легче на диване лежать и в потолок смотреть – и энергию сэкономите, и целее будете.

Рыбы

А вы думали, Рыбы в анабиоз просто так на несколько лет впадают? Так они от неудач подальше держатся. Ведь для них каждый день, как испытание на прочность, а единственный талант – вляпываться в глупые истории. Поэтому проходя лишний раз около Рыбок, обнимите и утешьте их – им сегодня еще головой кирпичи ловить, разочаровывать близких и терять очень ценные вещи.

Скорпион