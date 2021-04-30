Под какими знаками зодиака рождаются неудачники

Рак
Фото: Кадр из фильма "Очень страшное кино"Кадр из фильма "Очень страшное кино"
Раки всю свою сознательную жизнь обижаются, плачут, истерят, заламывают ручки и уползают в угол своего хитинового панциря не потому, что весь мир против них, а потому что им удобно быть жертвами. И неудачниками тоже. Потерял айфон – тебе купят новый, сломал руку – за тебя начнут и дома убираться, и борщи варить, сломал программу на компьютере – поймут и простят. Да и ничего от тебя не ждут и не просят – вдруг неверно сделаешь. Не жизнь, а мечта!
Телец
Жизнь Тельцов – это не зебра, а черная бешеная лошадь. Все у красоток-Тельцов из рук валится, денег зарабатывать не получается, а вот вляпываться в неприятные истории – очень даже. При этом сами Тельцы из кожи вон лезут, чтобы свою жизнь устроить, но фортуна отбирает у них все возможности и шансы. Легче на диване лежать и в потолок смотреть – и энергию сэкономите, и целее будете.
Рыбы
А вы думали, Рыбы в анабиоз просто так на несколько лет впадают? Так они от неудач подальше держатся. Ведь для них каждый день, как испытание на прочность, а единственный талант – вляпываться в глупые истории. Поэтому проходя лишний раз около Рыбок, обнимите и утешьте их – им сегодня еще головой кирпичи ловить, разочаровывать близких и терять очень ценные вещи.
Скорпион
И к Скорпионам удача повернулась пятой точкой. Но тут другая история – они, как мазохисты, приносят беды себе самостоятельно – импульсивно ввязываясь в отношения, ставя на кон все, что имеют, и переходя дорогу очень важным и злющим людям. Но, что удивительно, так же активно они приносят проблемы и окружающим, чтобы они лишний раз без дела не сидели и от счастливой жизни не скучали.