9 факторов, которые мешают жить полноценной жизнью

С каждым днем мы все сильнее отвлекаемся от собственных жизней. Информация движется все быстрее, она громче и ярче, чем когда-либо прежде. Развлечения, социальные сети, вездесущие маркетинговые уловки просят все больше нашего внимания и времени. Тем самым отвлекая нас от более важных вещей. Сделали перевод статьи о 9 вездесущих, но не столь очевидных отвлекающих факторах, которые мешают жить полной жизнью.

Заметить отвлекающие факторы, кажется, легко. Мы с готовностью признаем, что проводим слишком много времени, проверяя электронную почту , глядя в телевизор или играя в игры на телефоне. В конце концов, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.

Но намного более вредны для нашей жизни другие отвлекающие факторы, которые окружают нас повсеместно, но не всегда заметны с первого взгляда. Они не напоминают о себе назойливым миганием уведомлений или звуковыми сигналами. Фактически они давно стали настолько обычными и привычными, что мы даже не замечаем их существования. Но эти отвлекающие факторы укореняются в нашем сознании не просто так: они наносят ущерб другим нашим занятиям. И, в конце концов, мешают прожить жизнь полноценно.

Ожидание завтрашнего дня

Писатель Джошуа Гленн сказал об этом факторе следующее: «Мы тратим так много дней в ожидании выходных и так много ночей, ожидая утра! Наша жажда будущего комфорта — самый большой вор наших жизней». Нет, конечно, смотреть в будущее и строить соответствующие планы не глупо и нужно. Однако, когда мы терпим сегодняшний день только ради того, чтобы поскорее наступило завтра (выходные, отпуск или пенсия), мы упускаем всю красоту и потенциал настоящего.

Стремление к совершенству

Мы должны стремиться к совершенству и гордиться всем, что делаем. Каждый следующий шаг вперед должен быть правильным и взвешенным, поэтому его следует делать с максимально возможной решимостью. Но стараться изо всех сил и достигать совершенства — это редко понятия одного порядка. Когда совершенство становится целью, оно превращается во врага прогресса и отвлекает нас от продвижения вперед, которое зачастую требует не идеальности, но оправданного риска.

Сожаление о прошлом

Жить — значит испытывать сожаление, никто не избежит этого состояния. Мы сожалеем о своих действиях, решениях и мотивах. Но никакое сожаление никогда не сможет изменить наше прошлое, и только те, кто пришел к признанию этого факта и каких-то своих недостатков, могут выйти за их пределы. Признавайте ошибки , при необходимости приносите извинения, но затем двигайтесь дальше. Не позволяйте сожалениям о прошлом отвлекать внимание от возможностей в настоящем.

Накопление вещей

Вещи, которыми мы владеем, требуют нашего времени, энергии, денег и внимания. Каждый плюс в копилку того, чем мы владеем, — это дополнительный стресс в нашей жизни. И все же мы продолжаем эту гонку и стремимся накапливать все больше и больше. Но «больше» — это не ответ на все вопросы, бездумное потребление давно превратилось в отвлечение от жизни.

Стремление к богатству

Те, кто гонится за богатством, потеряли свой величайший потенциал и продали его тому, кто больше заплатит. Наша жизнь была создана для того, чтобы внести свой вклад — оказать положительное влияние на общество ради нас самих, наших семей и тех, кто живет рядом с нами. Иногда наш вклад в общее дело приносит нам финансовое процветание, иногда — нет. Но в любом случае, когда наш вклад в общество в основном мотивируется эгоистичным желанием накопить богатство, он сосредотачивается сам на себе. И мы теряем возможность прожить жизнь в полной мере.

Потребность в известности

Жизнь, которой вы живете, — это жизнь, которой вы живете, независимо от того, замечает ее кто-нибудь или нет. Не нужно жить жизнью, которая сосредоточена вокруг необходимости быть признанным всем и каждым. Вместо этого ищите значение в глазах тех, кто знает вас лучше всего, потому что в конечном итоге это единственное, что имеет значение.

Тяга к сравнению

Похоже, что по самой своей природе мы чувствуем потребность сравнивать свою жизнь с жизнью окружающих нас людей. Мы сравниваем вещи, которые имеем, внешность, семьи и успехи. Но каждый раз, когда мы это делаем, мы сосредотачиваем свое внимание и энергию не на том человеке. Сравнивая себя с другими, вы всегда будете сожалеть о том, кем вы не являетесь, вместо того чтобы наслаждаться и продолжать расти как личность, которую вы представляете из себя здесь и сейчас.

Погоня за удовольствиями

Многих из нас сбивает с толку погоня за удовольствиями. Но что с ней не так, почему нет, что в этом плохого? Действительно, в какой-то мере хотеть получить удовольствие нормально, но вот в чем проблема: удовольствие — ужасный учитель. Самые важные уроки, которые мы извлекаем в жизни, редко приходят к нам в моменты удовольствия. Нравится нам это или нет, но они рождаются из боли. Что, конечно, не значит, будто мы должны искать в своей жизни боль, однако жизнь, прожитая преимущественно ради удовольствий, обычно будет заставлять искать их в неправильных местах.

Безразличие к миру