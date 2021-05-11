Синдром спасателя: как перестать жить чужую жизнь

Иногда мы понимаем, что находимся в нездоровых отношениях и годами спасаем, тех, кто этого даже не просил. Но выйти из ситуации самостоятельно могут далеко не все.

Поэтому в каждом выпуске подкаста "Грабли" мы с экспертами разбираем одну из историй, которыми делятся с нами читатели и слушатели.

Психологи, основатели проекта Let's stop abuse Леонид и Екатерина на примере реальной истории нашей слушательницы рассказывают, как понять, что у вас комплекс спасателя? Почему вашу заботу не ценят? Что изменить в себе, чтобы перестать в каждых новых отношениях наступать на одни и те же грабли?

Что мы обсуждаем?

История нашей читательницы многих заставит подумать над своими отношениями. Так, женщина любит мужчину, как ей кажется, умного и потенциально достойного. Она пытается предложить ему варианты развития: как получить образование и начать зарабатывать. И постоянно ему помогает.

«Я знала, что он любил выпить, но никогда не замечала, что эта любовь из ряда вон. Не особенно он отличался от других мужчин, пил пиво, иногда водку.

Мне казалось, что я должна его как-то поддержать, что-то подсказать и помочь, сделать его жизнь лучше. В конечном итоге, он стал выпивать чаще, а я намеревалась его спасти. Он был очень умным, мне казалось, он достоин хорошей жизни,» — рассказывает героиня.

Пока он уходил в запой, она ухаживала за ним.

«А потом и вовсе начал срываться, мол я его заставляю к чему-то стремиться, потому что я из хорошей семьи, а он обычный и жизнь к нему несправедлива.

Тема о том, что жизнь несправедлива стала главной в нашей жизни, а я была будто триггером для его срывов...

Я неизменно пыталась его спасать, давать еду, давать деньги. При этом я чувствовала себя плохо, он мог позвонить и говорить шесть часов о том, как ужасна его жизнь.

И почему-то я все равно надеялась, что все изменится и моя любовь спасет его. И думала так до тех пор, пока он не начал продавать вещи. В какой-то момент он позвал меня к себе и я увидела, что в квартире ничего нет. Нет дивана, кухни. Хотя еще месяц назад все было на месте...».

Нашей героине удалось уйти из этих отношений. Но почему она играла такую роль и даже спустя долгое время продолжала чувствовать свою вину перед ним?

Коротко о главном

04:40 Какая модель отношений у героини. Абьюзивные детско-родительские отношения. В чем это проявляется.

05:50 Причина «спасательства». Почему у людей включается такой синдром? Скорее всего, в детстве они не получили достаточно любви и привыкли заслуживать ее.

06:50 Комплекс спасателя перекрывает собственные нерешенные проблемы. Героине нужен объект спасения, чтобы решать чужие проблемы, а не свои. Почему мы так поступаем.

07:40 Функция благодетеля. «Запрос внешней оценки» – низкая самооценка человека приводит к тому, что он всегда ищет одобрения от кого-то.

08:40 Чем отличается помощь от спасательства. Помощь идет по запросу и предполагает выбор. Помощь происходит при балансе – брать и отдавать. Благодарность за помощь – это отдача. Если человек делает это без запроса и в ущерб себе – спасательство.

10:00 Спасательство вредит всегда. Почему и героиня, и ее партнер остаются в минусе.

11:30 У партнера героини отношения не с ней, а с водкой. Девушка является созависимой и только обслуживает эти отношения.

12:30 Что героине надо было делать. Уходить или предлагать помощь?

13:20 Комплекс спасателя работает в паре с детским магическим мышлением. Человек думает, что он может своими действиями повлиять на чужую психику. Но, это невозможно. Такую иллюзию создают родители.

15:00 Как не создавать у детей такую иллюзию. Нельзя создавать слишком большой контраст реакции на что-то хорошее и плохое в поведении своих детей. Убедить ребенка, что его любят вне зависимости от его действий.

16:30 Где тогда искать мотивацию для ребенка, если не ругать за плохое, а хвалить за хорошее. Он должен получать поддержку, даже если «принес двойку». Не похвалу, а поддержку и предложение о помощи. Нужно разговаривать и принимать ребенка, а не отвергать.

18:00 В какой семье выросла героиня. Не было принятия, похвалы, но, возможно, было обесценивание успеха. Обречен ли такой ребенок быть «спасателем» в будущем.

19:30 Что должно произойти, чтобы человек осознал и остановил свое «спасательство». Психотерапевт или связь со здоровой личностью.

20:20 Скорее всего, героиня переняла сценарий отношений у родителей.

21:20 Какие шансы у таких детей на здоровые отношения. Чаще всего психика «пересобирается» в кризис среднего возраста, в 35-40 лет. Человек ищет решения и ответы.

22:50 Что должно произойти, чтобы человек от этого избавился?

Как вариант – пройти сепарацию с родителями. Не повторять сценарий матери или отца. Родители должны потерять сверхзначимость.

Покопаться в своих проблемах, поменять отношение к ситуации. Отказаться от придуманных сценариев и прекратить игнорировать свои потребности и ощущения.

27:00 Комплекс спасателя и игнорирование собственных проблем.

27:20 Комплекс спасателя у людей, которые с детства привыкли терпеть. Как различить нездоровые претензии к себе от нормального желания развиваться.

28:00 Аутоагрессия. Принять и полюбить себя. Иначе человек не может найти партнера. Почему так происходит? Как проявляется внутренний абьюзер.

30:00 «Дырка зависимости» после больных отношений. Перепрыгивание из взаимозависимости в точно такие же отношения.

32:00 Как избавиться от чувства вины, если вы уходите от «спасательства» и больных отношений?