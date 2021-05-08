Эксперимент редакции: как решение пойти к психологу изменило мою жизнь

Сегодня многие скептически относятся, если слышат, что кто-то регулярно посещает психолога. Сразу возникают мысли, что у ходящего какие-то явные проблемы с психикой. Но с психическими заболеваниями - это к психотерапевту, психолог - совсем про другое. Редактор "Рамблера" решилась обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, чтобы на себе ощутить все изменения.

Начало пути

Раньше я была из тех, кто при слове "психолог" брезгливо морщил нос. Думала, что к психологу обращаются с шизофренией, а потом непременно доктор отправляет пациента в психбольницу. Настолько абсурдно, что смешно. Потом, немного разобравшись в том, чем на самом деле занимается психолог, я стала презрительно относиться к тем, кто к нему обращается. Мол, нужно справляться самостоятельно со своими "тараканами". Как же я ошибалась.

Не помню, в какой момент мысль обратиться к психологу появилась в моей голове впервые. Возможно, повлиял круг общения или множество прочитанных по психологии и самопознании книг. Но в один прекрасный день я занялась поиском специалиста. Причем я точно знала, какой вид терапии меня интересует - гештальт и ничего боле.

Помню, что мне было страшно наткнуться на афериста, который будет вытягивать из меня деньги. Но нет. На первом же сеансе я услышала: "Я не могу сказать, как часто и как долго тебе нужно ходить ко мне, ты сама почувствуешь, когда будет достаточно. Прекратить сеансы - это нормально". И на душе у меня стало сразу как-то спокойно.

Первый сеанс

Расскажу подробнее о первом сеансе. Он проходил в режиме оффлайн. Я пришла в небольшой офис, где, сидя в светлой, залитой солнцем приемной, ожидала своего врача. Было довольно тревожно. Помню, что у меня даже немного тряслись руки. Почему я так волновалась, не знаю. Возможно, это был страх перед новым и неизведанным.

И вот наконец доктор пригласил меня в свой кабинет. Я села напротив него в белое кожаное кресло. Мы обменялись любезностями, я рассказала о своем волнении, а он поддержал меня и успокоил, сказав, что подобные эмоции в первый раз испытывают почти все. А потом я услышала: "Ну что ж, рассказывайте".

Это странно и необъяснимо. Но я начала говорить. Я не готовилась заранее, но слова сами полились из меня мощным потоком. Я говорила, не останавливаясь. А потом заплакала. Так сильно, что это, скорее, было похоже на рев раненой белуги. Собственно, прорыдала я до конца сеанса, попутно продолжая свой рассказ. Психолог слушал молча. И лишь в конце начал задавать вопросы. Он не высказывал свое мнение, просто спрашивал. Я отвечала головой. он прерывал меня и просил повнимательнее подумать над своими ответами. Лишь спустя время я начала различать сознательные ответы от бессознательных. Но это совсем другая история.

Выйдя из кабинета, я почувствовала себя странно. Будто я сбросила десять килограммов лишнего веса. Было чувство легкости на душе, видимо, это эффект от литров выплаканных слез. В тот момент я поняла - это мой первый, но точно не последний раз.

Кардинальные изменения

В результате встречи с психологом плотно вошли в мою жизнь. Сначала мы виделись раз в неделю, потом раз в две, а сейчас встречаемся не чаще, чем раз в месяц, за исключением появления каких-то из ряда вон выходящих ситуаций в моей жизни. Мы давно перешли из оффлайн-формата в онлайн, и хочу сказать, что лично мне так намного комфортнее. В конце-концов больше не надо ехать на общественном транспорте с опухшим от слез лицом домой после встречи с психологом - можно просто лечь в кроватку, укутавшись в одеяло.

Изменилась ли моя жизнь? Однозначно, да. Потому что изменилась я. В ходе терапии всплыло много моментов, которые я отказывалась замечать. Например, выяснилось, что я страдаю от синдрома самозванца и патологического трудоголизма. Из-за этого вся моя жизнь долгое время строилась вокруг работы, а на остальные аспекты просто не хватало энергии и времени. Благодаря терапии я начала позволять себе отдыхать и перестала ругать себя за лень. Более того, я сменила место работы. Теперь я не трачу на нее по 16 часов в день и не сижу в душном офисе.

Также терапия раскрыла мне глаза на мои защитные механизмы. Оказалось, когда я чувствую слабость и беззащитность, я превращаюсь в дикую гарпию - надо же как-то себя защищать. Вот я и защищала, как умела. Из-за этого у меня были сложности с построением здоровых отношений с людьми, причем как романтических, так и дружественных. Окружающие считали меня агрессивной. Теперь я научилась говорить о своих истинных эмоциях, не нападая на оппонентов. Благодаря этому взаимоотношения стали складываться более открыто и доверительно.

Несколько выводов

Я считаю, что в нашем слишком суетном, местами несправедливом мире обязательно нужен тот, кто поможет остановиться в моменте, прислушаться к своему внутреннему голосу. Надеюсь, из моего текста стало понятно, что психолог - это не друг, который раздает советы. Это человек, задающий вопросы, которые мы себе задать не в силах. Наше сознание бережно охраняет наше подсознание - это процесс, который работает у всех одинаково. По-другому не бывает.