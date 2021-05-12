Почему вы привлекаете только мужчин в возрасте

Лицевая и обратная сторона медали — у этого есть несколько возможных причин.

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Кто будет против ездить на такси, ужинать в ресторанах и жить в обставленной со вкусом квартире? Молодых девушек привлекает обеспеченная жизнь, ведь за состоятельным мужчиной они чувствуют себя как за каменной стеной. Но что взрослому мужчине может быть нужно от молодой девушки? Разбираемся в этом материале.

Вы выглядите старше

Первая возможная причина — ваша внешность и стиль. Например, брючные костюмы и классическая обувь визуально делают вас старше, ведь молодые девочки обычно носят джинсы с футболками. Плюс роль играет макияж: яркая помада, стрелки, густые брови — все это влияет на визуальный возраст. Часто мужчины думают, что вам не 25, а 30+, а потому подходят знакомиться те, кому за 40. В этом случае обижаться на них не стоит — вполне вероятно, что в вас они видят потенциальную жену, а не девушку для развлечений.

Вы выглядите вызывающе

А вот в этом случае уже стоит задуматься Когда вы надеваете экстримально короткие платья и юбки, носите полупрозрачные лосины с короткими топами и краситесь в стиле смоки айс, не удивительно, что н а вас обратят внимание искатели легкой добычи. Мы за феминизм и право женщин носить все, что им хочется, но нет ситуаций, в которых демонстрирование нижнего белья считалось бы нормой. Когда к вам часто подходят неприятного вида мужчины с сомнительными предложениями, вероятно, что вам стоит пересмотреть свой гардероб.

Вы мыслите не по годам

Мы знаем многих людей, кто был умен в 20 и глуп в 50. Мужчины в возрасте, которым надоела компания девушек, умеющих говорить только о шмотках и ногтях, действительно желают найти довольно юную, но умную спутницу. Их внимание к вам может объясняться тем, что в разговоре они зацепились за интересную мысль или услышали от вас здравые рассуждения. В обществе до сих пор многие считают, что брать девушку замуж стоит, пока она не успела набраться опыта отношений, а потому мужчины ищут юных спутниц себе в пару.

Вы показываете, что не бедны