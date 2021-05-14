«Одежда по размеру? Не слышали!»

Большинство современных мужчин представляют себе идеальную девушку настоящей пышногрудой обольстительницей. Однако каких-то полвека назад взгляды представителей мужского пола на стандарты женской красоты были совсем иными. Подтверждением этому довольно занимательному факту служит исследование, в ходе которого были названы самые популярные знаменитости за прошедшие пять десятилетий, а заодно и размеры их бюстов. Как оказалось, аккуратная грудь, как у Ирины Шейк
и Дженнифер Энистон
, уже давно не в тренде, чего нельзя сказать об округлостях Ким Кардашьян
— сегодня ее пятый размер находится на самом пике популярности.
Не секрет, что стандарты женской красоты постоянно меняются. Представители британского бренда нижнего белья Bluebella решили выяснить, какие бюсты были в моде за последние 50 лет. В результате проведенных исследований эксперты марки пришли к выводу, что за это время женская грудь в среднем увеличилась со второго до пятого размера. Проследить за тем, как происходила эта бьюти-трансформация, вы можете, просмотрев нашу фотогалерею.
В 1960 х самым популярным размером женской груди был 34B. Такими параметрами в то время могла похвастаться Джейн Фонда. Несмотря на свою, казалось бы, скромную «двойку», актриса стала звездой нашумевшей эротической картины «Барбарелла» и считалась одним из главных секс-символов той поры. К слову, в начале 2000 х, следуя моде, Джейн все же увеличила себе бюст. Однако прошло совсем немного времени, и Фонда сильно пожалела об этой манипуляции и удалила импланты из груди. «Я прожила много лет, не чувствуя себя женственной, и у меня появилась идея, что имплантаты помогут это изменить. В течение какого-то времени уловка срабатывала — импланты добавили мне уверенности. Но мой муж их возненавидел, и я вслед за ним», — как-то призналась актриса в одном из своих интервью.
В 1960 х на пике популярности вполне могла бы оказаться звезда 2000 х Пэрис Хилтон
— размер ее груди тоже 34B.
Ирина Шейк также была бы настоящим кумиром 1960 х. От природы у нее небольшая аккуратная грудь второго размера.
Дженнифер Энистон — еще одна звездная обладательница размера груди 34B.
В 1970 х мода на женскую грудь меняется. На смену скромной «двойке» приходит уверенная «тройка». Именно такими женственными округлостями отличается главная звезда того времени — Барбара Стрейзанд
.
Еще одно доказательство того, что мода циклична: у секс-символа 1950 х Мэрилин Монро
, так же как и у Барбары Стрейзанд, была грудь размера 34C.
Одной из современных звездных обладательниц третьего размера груди является Меган Фокс
. К слову, пышный бюст достался актрисе благодаря стараниям пластического хирурга.
В 1970 х в тренде была бы и Дженнифер Лопес
— поп-дива носит бюстгальтеры размера 34C.
Актриса Кэт Деннингс — еще одна звездная обладательница размера 36DD.
Актриса и фотомодель Люси Пиндер тоже может похвастаться пятым размером груди.
А вы согласны с выводами британских экспертов? (На фото: Келли Брук
.)