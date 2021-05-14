«Одежда по размеру? Не слышали!»

Не секрет, что стандарты женской красоты постоянно меняются. Представители британского бренда нижнего белья Blue­bel­la решили выяснить, какие бюсты были в моде за последние 50 лет. В результате проведенных исследований эксперты марки пришли к выводу, что за это время женская грудь в среднем увеличилась со второго до пятого размера. Проследить за тем, как происходила эта бьюти-трансформация, вы можете, просмотрев нашу фотогалерею.

В 1960 х самым популярным размером женской груди был 34B. Такими параметрами в то время могла похвастаться Джейн Фонда. Несмотря на свою, казалось бы, скромную «двойку», актриса стала звездой нашумевшей эротической картины «Барбарелла» и считалась одним из главных секс-символов той поры. К слову, в начале 2000 х, следуя моде, Джейн все же увеличила себе бюст. Однако прошло совсем немного времени, и Фонда сильно пожалела об этой манипуляции и удалила импланты из груди. «Я прожила много лет, не чувствуя себя женственной, и у меня появилась идея, что имплантаты помогут это изменить. В течение какого-то времени уловка срабатывала — импланты добавили мне уверенности. Но мой муж их возненавидел, и я вслед за ним», — как-то призналась актриса в одном из своих интервью.