Самые обидчивые знаки зодиака

Телец

Фото: Кадр из фильма "Дрянные девчонки" Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

Раскрываем страшную тайну: Телец мягче сладкой помадки и эмоциональнее любой пятилетки. Она только прикидывается непоколебимой и строгой. Поэтому обидеть ее можно, просто постояв с ней рядом – она знала, вы о ней в тот момент плохо думали и неприятными словами обзывались, только молча. Поэтому красотка почти всегда обижается на все человечество разом – каждый мог перейти Тельцу дорогу.

Рак

Мы уже знаем, что на Рака дыхни – он обидится. Почему, из-за чего и как это связано с вами – не имеет значения. Она уже забилась глубоко в свой панцирь и сверлит вас оттуда глазами. Хотите жить с красоткой в ладу – делайте то, что она велит, не спорьте и каждые пять минут говорите, какая она красивая, умная, невообразимая и лучше ее вообще никого нет. При этом не забывайте, что своими клешнями она может вцепиться за жизненно важные органы. Так, на всякий случай.

Рыбы

Обидеть Рыбок – раз плюнуть. И даже не в них. Они просто слишком чувствительны, чтобы не упасть в обморок от пошлой шутки, не разрыдаться от комментария в их адрес. Так что можно не заморачиваться, общаясь с ними, – вы все равно заденете этих красоток. Они вам, конечно, не покажут, как обиделись, но в свой черный список занесут. И не нужно недооценивать Рыб – мстить они тоже умеют.

Скорпион