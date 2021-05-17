Ученые нашли связь между голосом и случайным сексом

Исследователи из Геттингенского университета нашли связь между голосом и сексуальностью. Они выяснили, как особенности звучания могут рассказать многое о личности человека, пишет научный журнал Journal of Research in Personality.

Специалисты проанализировали данные более чем двух тысяч человек. Они предлагали респондентам заполнить анкеты, в которых следовало оценить собственные качества, после чего рассматривали тембр и высоту звучания при помощи компьютерной программы. Ученым впервые удалось оценить субъективные показатели «высокого» и «низкого» голоса.

«Анализ данных показал, что люди с низким голосом более доминирующие, более экстравертные и более социосексуальные, то есть их больше интересует случайный секс», — пояснили исследователи. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах.

Ученые добавили, что связь между тембром голоса и другими свойствами личности, такими как общительность, тревожность, открытость, эмоциональная устойчивость, оказалась менее выраженной и в некоторых случаях не прослеживалась вообще.

«Нашей главной задачей было выяснить, связан ли голос и личные качества человека. Результаты показывают, что люди действительно выражают некоторые аспекты своей личности при помощью голоса», — пояснила один из авторов исследования Юлия Стерн.