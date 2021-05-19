Ученые связали сближение незнакомцев с алкоголем

Учёные из США в ходе исследования доказали, что совместное распитие спиртного приводит к ускоренному сокращению физической дистанции между незнакомыми людьми. При этом в компаниях друзей сближение происходило по мере развития взаимодействия и не было связано с алкоголем. Выводы учёных представлены в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences.

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В ходе ряда экспериментов ранее было доказано, что спиртные напитки могут облегчать чувство социального дискомфорта, способствовать формированию социальных связей и повышать удовольствие от общения. Лаура Гурриери и её коллеги из Университета штата Иллинойс отдельно изучили влияние алкоголя на физическое расстояние между людьми.

В исследовании приняли участие 106 пар, которые выпивали вместе в течение 36 минут. Одни участники употребляли алкоголь, другие — безалкогольные напитки, часть испытуемых встретились в первый раз, другие были уже хорошо знакомы друг с другом. Поведение пар в ходе эксперимента записывалось на видео. Положения лиц участников замерялось алгоритмом компьютерного зрения.

В парах незнакомцев, употреблявших алкоголь, расстояние между участниками каждую минуту сокращалось на 0,29 сантиметра, что заметно больше, чем в парах впервые встретившихся людей, пивших безалкогольные напитки (0,06 сантиметра). Ранее знакомые участники также сокращали дистанцию между собой, но результат не зависел от того, какие напитки шли в ход. Эти результаты согласуются с данными других исследований, согласно которым связь алкоголя с повышением настроения более выражена, когда речь идёт о компании незнакомых или слабо знакомых людей.

Стоит отметить, что участников набирали в период до пандемии коронавируса. Распространение COVID-19 по планете могло повлиять на поведенческие паттерны, поэтому связь алкоголя и социальной дистанции требует дополнительных исследований.