Личные границы: почему так важно говорить людям «нет»

Большинство из нас стремятся быть человеком с приставкой «самый». Самый лучший, самый добрый, самый щедрый - список можно продолжать до бесконечности. В погоне за признанием мы часто идем на уступки и исполняем прихоти окружающих, даже если они идут вразрез с нашими желаниями. Но это далеко не единственная причина, почему некоторые не умеют говорить «нет». Подробнее в материале «Рамблера».

«Нет» - это больше, чем просто слово

Прежде всего стоит разобраться, почему такое маленькое слово из трех букв играет огромную роль в нашей жизни. «Нет» работает как своего рода защитный механизм, с помощью которого человек оберегает свои личные границы от вторжения посторонних. Но проблема заключается в том, что у многих эти самые границы крайне размыты. Зачастую за этим кроется неуверенность в себе, страх одиночества, неуважение к себе, чувство вины и стыда.

Корень проблемы

Все вышеперечисленные причины, конечно же, родом из детства. Их порождает невнимательность родителей по отношению к чаду, обесценивание его желаний, оскорбления, угрозы и регулярные напоминания о том, что ребенок «должен» делать, а главное «как». Когда мы рождаемся, наша психика, словно белый лист, впитывает в себя те механизмы, которые выстраивают родные при взаимоотношении с нами. С возрастом они трансформируются в отягчающие психологические травмы, которые впоследствии мы «носим» с собой годами.

Ментально убивающие травмы

Травмы мешают жить, вздохнуть полной грудью. Именно они провоцируют в голове зарождение страхов и неуверенности, делая нас «удобными», но глубоко несчастными. Из-за них мы годами ходим на нелюбимую работу, терпим бесконечные поручения от надоедливого начальника, задерживаясь допоздна на работе, занимаем другу денег, когда у самих дырявые карманы, и снова и снова терпим пренебрежение второй половины, лишь бы стать обладателем звания «понимающая супруга».

Сломать, чтобы взрастить заново

Казалось бы, сказать «нет» может каждый. Дело собеседника что-то предложить, ваше - отказаться. Звучит легко, но на деле все намного сложнее. Недостаточно просто произнести короткое слово. Важно, чтобы после этого вас не гложило чувство вины и мысли, что о вас подумают. А для этого придется ломать и перестраивать привычные механизмы.