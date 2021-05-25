Казалось бы, где деньги и где психология? Но на самом деле финансы, а тем более их нехватка, разрушили не одни отношения. Однако, если копнуть глубже, выяснится, что проблемы и непонимание в вопросах денег — это только лакмусовая бумажка, которая выявляет совершенно другие кризисы в отношениях.

Психологи, основатели проекта Let's stop abuse Леонид и Екатерина разберут целых три женских истории, три письма, на примере которых мы обсудим совершенно разные точки зрения на роль денег в отношениях в паре.

Что мы обсуждаем?

Первая героиня вместе с мужем живет в доставшейся ей от тети квартире. Супруг неплохо получает, а она потеряла работу из-за пандемии и теперь ищет что-то на фрилансе. Пару все устраивает, но родственники терроризируют, что девушка сидит на шее у мужа.

"Родственники меня просто достали. Причем, и мои, и его. Постоянно спрашивают, нашла ли я работу и когда найду. Одинокие подруги тоже удивляются, почему я не бегу на все собеседования сразу, а предпочитаю быть иждивенкой. Представляете, так и сказали! Но я не обязана работать, я уже сделала вклад в нашу семью — принесла квартиру, практически приданое. Нам не нужно думать об аренде, ипотеке, кредитах, мы можем даже откладывать".

Второй героине чуть больше 40. Она финансово самодостаточна, имеет два высших образования, знает три языка и встречается только с обеспеченными мужчинами. Однако отношения не складываются: партнеры хотят, чтобы женщина променяла работу на дом.

"Жить за счет мужчины я не согласна. Мне нужно, чтобы у меня была своя жилплощадь, чтобы я не оставалась с мужиком только из-за денег, чтобы не боялась уйти от него в случае чего".

История третьей героини знакома многим российским женщинам. Она зарабатывает в два раза больше мужа, из-за чего отношения в паре ухудшились. Супруг упрекает ее и не чувствует себя "мужиком".

"Я не хочу увольняться, не хочу сидеть на его шее и опять зашивать колготки просто потому, что на новые нет денег. Подруги говорят, что мне нужно уйти от мужа... Но ведь я его люблю, у нас ребенок, неужели разница в финансах может разрушить наш брак?"

Коротко о главном

04:00 Почему родственники лезут в отношения и как отстаивать личные границы.

06:20 Делает ли женщину уязвимой финансовая зависимость от мужчины.

07:55 Как найти баланс между внутренними потребностями и желанием зарабатывать деньги. Что делать, если не чувствуешь удовлетворения от работы.

12:10 Стратегия изменения жизни. Как начать делать то, что действительно хочешь.

13:50 Работать — не мое. Почему хочется лежать на диване, но надо содержать себя и семью.

17:00 У всех людей есть призвание. Как родители навязывают детям свои желания.

19:00 Один партнер реализован, а второй все еще ищет себя и не знает, что он хочет. Влияет ли это на отношения.

22:00 Образ self-made woman. Что не так с желанием быть полностью самодостаточной.

27:00 Контрзависимость. Почему мы не позволяем себе быть слабыми и ошибаться. Как начать доверять людям.

29:40 Социальные роли. Почему мужчины и женщины по-разному относятся к деньгам.

32:00 Жена зарабатывает больше мужа. Это нормально? Конкуренция, зависть и травля в семье.

40:20 Почему конфликт из-за разницы в зарплате — это не только про деньги. Отсутствие финансов — не причина проблем, а следствие.

43:50 Итоги. Что нужно сделать, чтобы начать хорошо зарабатывать. Упражнение для поиска ресурса.