Сила интровертов: так ли уж плохо ни с кем не общаться

В школе детей учат выполнять задания в группе, в университете приходится много выступать и взаимодействовать с людьми, а на работе высоко ценятся командные навыки.

Фото: Koldunova_Anna / istockphoto.com Koldunova_Anna / istockphoto.com

Для экстравертов все это совершенно обычное дело, в то время как для интровертов — стресс и лишний повод для тревоги. Тем не менее, по мнению Сьюзан Кейн, автора книги «Интроверты. Как использовать особенности своего характера» , каждый третий ваш знакомый — интроверт.

По идее, это должно нам говорить о том, что стремиться к уединению — совершенно нормально и естественно, но общество почему-то так не думает. Собрали основные выводы из выступления Сьюзан Кейн, в котором она рассказывает о преимуществах интровертов и о том, почему не стоит стыдиться своего нежелания быть сверхкоммуникабельным человеком.

Предвзятое отношение к интровертам глубоко укоренилось в нашем обществе: ребенок, который предпочитает игры в одиночестве, иногда подвергается осуждению со стороны сверстников, а взрослые подталкивают его к тому, чтобы быть более социальным. Как результат, с раннего возраста мы вынуждены играть по правилам окружающего мира, который, как ни странно, заточен больше под экстравертов: чего стоят одни университеты с большим скоплением людей или рабочие офисы с форматом open space.

С одной стороны, коммуникативные навыки, безусловно, очень важны на протяжении всей жизни и их стоит приобрести хотя бы ради того, чтобы не остаться ни с чем; с другой — стоит ли каждый раз превозмогать себя, отрекаться от того образа жизни, который вам близок, ради того, чтобы обрести больше контактов, стать душой абсолютно любой компании или выбирать шумные вечеринки вместо спокойного, тихого ужина с друзьями? На самом деле нет. Действуя так, как нам не свойственно, мы рискуем забыть, кто мы есть на самом деле, и выстроить свою жизнь вокруг занятий и людей, которые нам совершенно не близки. Однако интроверты, пусть даже машинально, все равно нередко продолжают выходить из зоны комфорта там, где делать это не обязательно, а все из-за определенных стереотипов.

Что не так с интровертами

Первая причина непонимания, как интроверты вообще выживают, кроется в том, что мы не до конца знаем, как на самом деле работает интроверсия. Некоторые ошибочно полагают, что она ничем не отличается от стеснительности, хотя две эти черты отражают в корне разные состояния человеческой психики.

Стеснение — это страх перед общественным осуждением, в то время как интроверсия — это то, как мы реагируем на сигналы из окружающей среды, включая общение с людьми.

Еще в 1920-х годах Карл Юнг сказал, что интроверт — это человек, который черпает энергию внутри себя, а не во взаимодействии с окружающими. Он также говорил, что на самом деле не бывает чистых интровертов и экстравертов, иначе бы они давно сошли с ума, поэтому существует еще такое понятие, как амбивертность, — что-то между экстраверсией и интроверсией.

Но, так или иначе, многие из нас, пусть и в разной степени, принадлежат к одному из двух типов.

Экстравертам необходимо множество стимулов для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а интровертам, наоборот, комфортнее быть наедине с собой

Также исследование показало , что, например, в процессе общения, а также в моменты выигрыша у экстравертов вырабатывается больше гормона дофамина, чем у интровертов. При этом стремление ограничить контакты еще не означает, что интроверт откажется быть частью коллектива или не захочет выполнять свою работу, скорее даже наоборот: он подойдет более ответственно к тому, что ему поручено, уделит внимание важным деталям и выполнит задачу более качественно, чем экстраверт, который часто (но далеко не всегда) распыляется на несколько дел одновременно.

Вторая причина, по которой интровертов не понимают и даже иногда осуждают, — это убеждение, что творчество и производительность труда возможны только в тех случаях, когда рабочие места тесно сгруппированы. Соответственно, люди, которым проще находить решения и предлагать идеи, находясь в спокойствии и одиночестве, воспринимаются как изгои, а дети-интроверты еще и становятся трудновоспитуемыми, хотя они просто не хотят работать в группе.

Многие учителя описывают идеального ученика как экстраверта, что иронично, ведь интроверты, как правило, отличаются начитанностью и получают более высокие оценки. Одно из исследований подтвердило , что префронтальная кора интровертов толще, чем у экстравертов, что свидетельствует о глубине мышления и склонности к планированию.

По мнению Сьюзан Кейн, интроверты также редко становятся руководителями, что не есть хорошо, ведь благодаря стремлению планировать работу и жизнь в целом они менее импульсивны, а значит, не склонны к бездумному риску и принятию эмоциональных решений. Исследование профессора Адама Гранта из Уортонской бизнес-школы показало, что интроверты могут быть хорошими руководителями для активных и самостоятельных работников, которых не нужно вдохновлять или мотивировать на проявление инициативы. Лидер-интроверт может внимательно слушать и делегировать сложные интересные задачи другим сотрудникам, в то время как экстраверт с большой вероятностью «задушит» своим присутствием, активностью и неумышленной воодушевленностью собственными идеями.

Или, может, с ними все в порядке?

Авраам Линкольн, Тот факт, что интроверты составляют 30–50% населения, уже говорит о том, что быть менее социальным, чем другие люди, совершенно не стыдно, ведь это никак не влияет на то, будете ли вы успешны в карьере или личной жизни. Марк Цукерберг Уоррен Баффетт и многие другие известные на весь мир личности позиционировали себя как интровертов, а Билл Гейтс на одном из своих публичных выступлений однажды сказал: «Если вы умны, то сможете найти преимущества в своей интровертности».

Чарльз Дарвин много времени проводил в одиночестве в лесу и отказывался от званых ужинов с завидной регулярностью, а Теодор Гейзель, известный как Доктор Сьюз, автор детских книг и мультипликатор, выдумал множество своих персонажей, сидя на заднем дворе своего дома в Калифорнии. Он также избегал встреч с детьми, которые читали его книги, потому что боялся, что не оправдает их ожиданий и окажется для них слишком обычным, сдержанным человеком.

Издание The Hustle провело интервью с интровертами, которые занимают руководящие позиции, и вот как эти люди отзываются о своей интроверсии:

«Интроверт — это тот, кто предпочитает изолированность Тот, кто необязательно асоциален, но тот, кто преуспевает во внутренних рабочих процессах», — Дэвид Акоста, соучредитель Rebel PR

«Я чувствую себя посвежевшим и помолодевшим, если могу проводить время в тишине на регулярной основе», — Дэн Перселл, соучредитель Ever in Touch

«Быть интровертом не означает, что вы неудачник или социально неуклюжий человек, это просто означает, что вам необходимо побыть одному тогда, когда другим хочется быть с людьми», — Кевин Паско, соучредитель Nested Naturals

Иначе говоря, интроверсия — это не сигнал о том, что человеку не хватает социальных навыков; вполне вероятно, что у него их с избытком, но он просто-напросто не хочет взаимодействовать с окружающими так часто, как это делают экстраверты. Разумеется, сотрудничать нужно, иначе бы не возникло союза интроверта Стива Возняка и экстраверта Стива Джобса , но пребывание в одиночестве очень ценно само по себе, а для некоторых еще и жизненно необходимо.

3 совета для интровертов и не только

Перестаньте навязывать людям групповую работу

Обеспечить эффективную работу можно, только если создать легкий и непринужденный стиль общения для каждого сотрудника. Встречаться и делиться идеями, решениями хорошо как для экстравертов, так и для интровертов, но, делая слишком большой акцент на совместной работе, мы забываем уделить должное внимание личной жизни, свободе и самостоятельности. Аналогично в школах: мы должны учить детей общаться и решать задачи вместе, но точно так же должны научить их думать самостоятельно.

Побудьте наедине с природой

Разумеется, не нужно отрекаться от социальной жизни и начинать строить себе хижину в глубине леса, но не будет лишним периодически отключаться от внешнего мира, чтобы побыть наедине с собой, своими чувствами и мыслями. Интроверты, которые вынуждены быть более социальными, нуждаются в этом так же сильно, как и экстраверты: любому человеку может быть полезно уделить внимание исключительно себе и разобраться в том, что происходит в его собственной голове.

Не забывайте открываться миру