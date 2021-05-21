Самые мстительные знаки зодиака

Если вы перешли дорогу этим знакам зодиака – пиши пропало. Они с радостью отомстят вам изощренно и изобретательно, чтобы другим неповадно было.
Фото: Кадр из фильма "Конченая"Кадр из фильма "Конченая"
Лев
Не дай вам космос ранить Львицу. Ее месть будет пострашнее всех девяти кругов ада вместе взятых. И если она пару раз нечаянно ударит вас граблями по спине, то психологически пытать она будет сознательно и несколько жизней подряд. Поэтому старайтесь обходить всех Львиц стороной, потому что обидеть их можно, просто посмотрев не тем взглядом вслед.
Скорпион
Равнодушие, полный игнор, дыба – в своей мести Скорпион очень изобретательна. Не успеете глазом моргнуть, как ваша жизнь рассыплется на атомы. Взывать к совести смысла нет, потому что и совести тоже нет – внутри красотка вам уже давно отпилила обе руки и избила вас ими же. Радуйтесь, что в реальности она это не провернула, потому что клешни марать не хочется.
Водолей
Водолей будет долго, но мелко хулиганить – это ее месть. Нечаянно подсыплет вам в кофе пурген, уронит острый нож на вашу ногу, раскроет ваш самый страшный секрет не тем людям. И если на словах это выглядит довольно безобидно, то в реальности ежедневные пакости от Водолея могут свести с ума.
Рак
Рак кажется самым милым знаком, но из бездны хитинового панциря на вас могут смотреть очень злые глаза. Гадать за что, почему и как – не имеет значения, потому что Рак все равно не расколется. Вы сами должны догадаться. А месть у нее самая изощренная – чтобы вы места себе от стыда не находили и замаливали свои грешки перед Раком еще несколько жизней подряд.
Дева
Помните, как плакали на плече Девы, когда вам было худо? Очень даже зря – обидев красотку, все ваши тайны и переживания будут рассказаны всем вокруг, да еще и приправлены немалой долей выдумки. Это так, чтобы остросюжетнее выглядело. А если перейти Деве дорогу, то может и лапкой в челюсть получить, чтобы другим неповадно было.