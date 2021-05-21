Самые мстительные знаки зодиака

Если вы перешли дорогу этим знакам зодиака – пиши пропало. Они с радостью отомстят вам изощренно и изобретательно, чтобы другим неповадно было.

Фото: Кадр из фильма "Конченая" Кадр из фильма "Конченая"

Лев

Не дай вам космос ранить Львицу. Ее месть будет пострашнее всех девяти кругов ада вместе взятых. И если она пару раз нечаянно ударит вас граблями по спине, то психологически пытать она будет сознательно и несколько жизней подряд. Поэтому старайтесь обходить всех Львиц стороной, потому что обидеть их можно, просто посмотрев не тем взглядом вслед.

Скорпион

Равнодушие, полный игнор, дыба – в своей мести Скорпион очень изобретательна. Не успеете глазом моргнуть, как ваша жизнь рассыплется на атомы. Взывать к совести смысла нет, потому что и совести тоже нет – внутри красотка вам уже давно отпилила обе руки и избила вас ими же. Радуйтесь, что в реальности она это не провернула, потому что клешни марать не хочется.

Водолей

Водолей будет долго, но мелко хулиганить – это ее месть. Нечаянно подсыплет вам в кофе пурген, уронит острый нож на вашу ногу, раскроет ваш самый страшный секрет не тем людям. И если на словах это выглядит довольно безобидно, то в реальности ежедневные пакости от Водолея могут свести с ума.

Рак

Рак кажется самым милым знаком, но из бездны хитинового панциря на вас могут смотреть очень злые глаза. Гадать за что, почему и как – не имеет значения, потому что Рак все равно не расколется. Вы сами должны догадаться. А месть у нее самая изощренная – чтобы вы места себе от стыда не находили и замаливали свои грешки перед Раком еще несколько жизней подряд.

Дева