Как определить характер женщины по ее фигуре

Психологи склонны считать, что определить характер женщины можно по ее фигуре.

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По словам экспертов, фигура типа «перевернутый треугольник», для которой характерны широкие плечи, может свидетельствовать о том, что ее обладательница целеустремленная и уверенная в себе женщина. Она может быть излишне упрямой и напористой, что часто отпугивает не только врагов, но и единомышленников. Но несмотря на свою категоричность, такая женщина станет верной и в браке, и в работе, и в дружбе, если встретит на своем пути людей со схожими взглядами на жизнь.

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Для женщины с фигурой типа «груша» характерны широкие бедра, она часто бывает властной, а вот подчиняться приказам других не склонна. Это дерзкая и обаятельная женщина, которая легко очарует любого, поэтому поклонников у нее хоть отбавляй. Несмотря на это, такие женщины часто бывают капризными и своенравными, стремящимися контролировать все и всех. Они могут стать злейшими врагами для тех, кто перечит им.

Обладательница фигуры типа «прямоугольник» не может похвастаться выраженной талией или бедрами. Как правило, женщины с этим видом фигуры бывают двух типов. К первому эксперты относят «женщину-друга», которая легко идет на контакт с незнакомцами. Она быстро становится «своей» в любой компании и имеет много друзей среди мужчин. Ко второму типу относят тихих и застенчивых девушек, которые предпочитают одиночество шумным компаниям. Они с трудом решаются на перемены и активные действия, часто очень ранимы и обидчивы. При этом женщины с таким типом фигуры прагматичны в быту и крайне ответственны, сообщает Пятый канал.

Фигура «яблоко», отличающаяся наличием лишнего веса в районе живота, характерна для очень общительных и веселых женщин, которые заражают оптимизмом и жизнелюбием окружающих. Их по праву считают душой компании, такие женщины выделяются из толпы своей неуемной энергией. Им нравится вести за собой людей, поэтому в браке рядом с ними чаще всего находится более спокойный, ведомый мужчина.