“Будь ты проклята”: за что женщины ненавидят друг друга

Женщины – самая крупная социально-демографическая группа. К сожалению, звание «самой численной» не отменяет звания «дискриминируемой». Влияние патриархальных ценностей на общество, негативно отразилось не только на юридической защищенности женщин, но и на отношениях между ними.
Фото: кадр из сериала "Миссис Америка"кадр из сериала "Миссис Америка"
Редактор "Рамблера" решила разобраться, почему даже во времена прогрессирующего феминизма многие из нас продолжают недолюбливать друг друга.
Сексизм и мизогиния
Сексизм – это систематическая дискриминация женщин, которая «вшита» в человека настолько сильно, что он и сам этого может не понимать. Понятие «сексизм» шире «мизогинии», так как оно нейтрально с точки зрения гендера. Мизогиния – это всегда про ненависть к женщинам. И да, можно искренне любить женщин и быть при этом сексистом.
Когда мужчины на работе говорят, что «женщины – это украшение коллектива» по поводу и без, они не хотят никого обидеть. Просто их убеждения сформировались в рамках патриархальной культуры. Из мелочей складывается систематическая дискриминация женщин.
- Женщины – украшения коллектива. Женщин мы приравниваем к цветам, к картинам, к чему-то бездушному. Именно по такому принципу работает объективация, где женщина выступает в роли вещи. А должна выступать в роли профессинала и надежного коллеги
И да, для одного мужчины все ограничится избитой фразой про «украшение коллектива», но другой будет свистеть вслед, не услышит отказа в интимной близости, поднимет руку и прочее. Здесь вечный Достоевский и вопрос о правах.
С женщинами идентично: когда соседка говорит вам, что пора бы наладить личную жизнь, ведь ребеночка хорошо рожать до определенного возраста – она сексистка. Ведь в патриархальном обществе жизнь ради карьеры или чистого гедонизма – немыслима, как немыслима свобода выбора.
Часто именно мизогинные всплески мы можем увидеть после новостей об изнасилованиях в рамках движения #meetoo. Вместо солидарности и поддержки, жертвы получают оскорбления и упреки от таких же потенциальных жертв. Женщина унижает женщину за то, что та подверглась насилию. Почему?
кадр из сериала "Миссис Америка"
Мизогиния: снаружи и внутри
Мизогиния – это ненависть и презрение к женщинам, а также пропаганда укоренившихся предрассудков по отношению к ним. Еще Аристотель писал, что «женщины существуют как естественные уродства или несовершенные мужчины». Внешняя мизогиния транслируется в культуре и социуме, когда к женщинам относятся как к людям второго сорта, которые проигрывают мужчинам. А что же внутри?
Женщины соревнуются, сравнивают и подкалывают друг друга, они унижают, высмеивают и ненавидят соперниц. Понятие о женской солидарности в массовой культуре всегда было каким-то призрачным. Например, разговоры у телевизора моего детства условно крутились вокруг того, как советские актрисы Наталья Кустинская
и Наталья Фатеева
всю жизнь "делили" мужчину.
- Женщин всегда противостояли друг другу, даже когда обстоятельства вражды от них не зависели. Создавалось впечатление, что женщины всегда виноваты в своих проблемах, а если виновата не ты, то виновата другая. Мужчина всегда остается в стороне, даже если мы говорим о любовных отношениях.
Случаи, когда одна известная исполнительница или актриса признает талант другой – можно пересчитать по пальцам. Например, пока Карди Би и Никки Минаж делят хип-хоп сцену, Билли Айлиш
признается в любви творчеству Арианы Гранде. И если к первому мы привыкли, то второе кажется даже немного странным. В смысле, ей нравится? А так можно было?
Вы когда-нибудь задумывались о том, что фраза «змея подколодная», олицетворяющая подлого человека, относится только к женщине. Задумывались ли вы о том, почему женщины пишут негативные комментарии под фотографиями конвенцинальных красоток, зачем негативно высказываются о жертвах домашнего насилия, феминистках и кажется "работают против себя".
Бытовые примеры показывают, что негативное отношение к женщинам лежит глубоко в культуре и отражает ненавистное отношение, направленное на самих себя или на других членов группы. Внутренняя мизогиния может проявляться в форме пренебрежения к себе и к окружающим, презрения, нежелания сотрудничать и общаться. Внешняя мизогиния демонстрирует идентчичное поведение, но уже со стороны мужчин.
кадр из сериала "Миссис Америка"
Своя среди чужих
Профессор философии Корнельского университета Кейт Манн объясняет, что мизогиния – это не только враждебность или ненависть к женщинам, но и наказание тех из них, кто бросает вызов мужскому доминированию. Именно мизогиния вознаграждает женщин, которые укрепляют статус адептов патриархата и наказывает тех, кто этого не делает.
И это касается не только хранительниц домашнего очага. Даже сильные и независимые с виду персоны подвержены внутренней мизогинии. Обычно в таком случае женщиной на высокой позиции руководит желание не потерять социальное одобрение со стороны привилегированной части общества. Начальницы, которые унижают подчиненных, и чиновницы, отрицающие закон о домашнем насилии – яркие примеры этой истории.
Есть примеры простые, из детства. Иногда девочки растут пацанками и дружат с парнями, потому что все мужское – классное, а женское – глупости. Дружить с парнями, значит быть принимаемой закрытым клубом, не быть «мямлей и телочкой». Извечное противопоставление себя своей же группе говорит о внутреннем расколе. И, конечно, дети, а потом и взрослые просто следуют правилам, которые установлены в обществе.
Отсюда и берутся мужские и женские профессии, дифференцированные увлечения и прочие разделения, которые мешают не только жить, но и понимать друг друга. Хотя кто как не женщина поймет тревогу насчет беременности, боль родов, ужас домашнего насилия?
кадр из сериала "Миссис Америка"
Где посмотреть на мизогинию наглядно
В 2020 году вышел сериал «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт
в главной роли. Сюжет рассказывает о борьбе за внесение в Конституцию США поправки о равных правах для всех граждан вне зависимости от гендера (70-80 годы). Главным человеком, выступающим против этой поправки стала Филлис Шлэфли, представительница консерваторов и домохозяек.
- Филлис – это отличный пример женщины, которая опасается потерять статус среди мужчин. То есть она осознает свое уязвимое положение, но предпочитает играть по правилам. Она борется с мужчинами, мужчины дают ей это делать. Но совсем не воспринимают всерьез.
Однако помимо главной героини в сериале есть любопытный персонаж – Элис Макрей, которую играет шикарная Сара Полсон
. На ее примере мы видим взгляд большинства. Феминизм для нее – враждебное нечто, что рушит трудиционные ценности.
В ходе «войны с феминистками» у Элис происходит серьезный разговор с подругой, живущей с тираном. Несмотря на страх за нее, она пытается уговорить ее остаться с мужем. Ведь жизнь без мужа невозможна, немыслима, недопустима. При этом сама Элис переживает огромную трансформацию, общаясь с противоборствующей партией.
Познакомившись ближе со «злыми фемками», счастливаая жена приходит к выводу, что между женщинами не должно быть войны, так как они испытывают одинаковые трудности.
И когда она решительно отвергает консервативный радикализм, ей удается помочь подруге, живущей с тираном. Она начинает видеть брак под другим углом. Брак – хорош, когда в нем комфортно и безопасно, но если он основан на страхе, то к черту такой брак.
В новой системе координат Элис поставила право женщины на свободную жизнь выше права мужчины «на владение женой». Она заменила мизогинные советы и упреки на поддержку.
- И это не победа женщины над мужчиной, это победа солидарности и уважения. Это победа права на счастливую и свободную жизнь.