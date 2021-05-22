“Будь ты проклята”: за что женщины ненавидят друг друга

Женщины – самая крупная социально-демографическая группа. К сожалению, звание «самой численной» не отменяет звания «дискриминируемой». Влияние патриархальных ценностей на общество, негативно отразилось не только на юридической защищенности женщин, но и на отношениях между ними.

Фото: кадр из сериала "Миссис Америка" кадр из сериала "Миссис Америка"

Редактор "Рамблера" решила разобраться, почему даже во времена прогрессирующего феминизма многие из нас продолжают недолюбливать друг друга.

Сексизм и мизогиния

Сексизм – это систематическая дискриминация женщин, которая «вшита» в человека настолько сильно, что он и сам этого может не понимать. Понятие «сексизм» шире «мизогинии», так как оно нейтрально с точки зрения гендера. Мизогиния – это всегда про ненависть к женщинам. И да, можно искренне любить женщин и быть при этом сексистом.

Когда мужчины на работе говорят, что «женщины – это украшение коллектива» по поводу и без, они не хотят никого обидеть. Просто их убеждения сформировались в рамках патриархальной культуры. Из мелочей складывается систематическая дискриминация женщин.

Женщины – украшения коллектива. Женщин мы приравниваем к цветам, к картинам, к чему-то бездушному. Именно по такому принципу работает объективация, где женщина выступает в роли вещи. А должна выступать в роли профессинала и надежного коллеги

И да, для одного мужчины все ограничится избитой фразой про «украшение коллектива», но другой будет свистеть вслед, не услышит отказа в интимной близости, поднимет руку и прочее. Здесь вечный Достоевский и вопрос о правах.

С женщинами идентично: когда соседка говорит вам, что пора бы наладить личную жизнь, ведь ребеночка хорошо рожать до определенного возраста – она сексистка. Ведь в патриархальном обществе жизнь ради карьеры или чистого гедонизма – немыслима, как немыслима свобода выбора.

Часто именно мизогинные всплески мы можем увидеть после новостей об изнасилованиях в рамках движения #meetoo. Вместо солидарности и поддержки, жертвы получают оскорбления и упреки от таких же потенциальных жертв. Женщина унижает женщину за то, что та подверглась насилию. Почему?

кадр из сериала "Миссис Америка"

Мизогиния: снаружи и внутри

Мизогиния – это ненависть и презрение к женщинам, а также пропаганда укоренившихся предрассудков по отношению к ним. Еще Аристотель писал, что «женщины существуют как естественные уродства или несовершенные мужчины». Внешняя мизогиния транслируется в культуре и социуме, когда к женщинам относятся как к людям второго сорта, которые проигрывают мужчинам. А что же внутри?

Женщины соревнуются, сравнивают и подкалывают друг друга, они унижают, высмеивают и ненавидят соперниц. Понятие о женской солидарности в массовой культуре всегда было каким-то призрачным. Например, разговоры у телевизора моего детства условно крутились вокруг того, как советские актрисы Наталья Кустинская Наталья Фатеева всю жизнь "делили" мужчину.

Женщин всегда противостояли друг другу, даже когда обстоятельства вражды от них не зависели. Создавалось впечатление, что женщины всегда виноваты в своих проблемах, а если виновата не ты, то виновата другая. Мужчина всегда остается в стороне, даже если мы говорим о любовных отношениях.

Случаи, когда одна известная исполнительница или актриса признает талант другой – можно пересчитать по пальцам. Например, пока Карди Би и Никки Минаж делят хип-хоп сцену, Билли Айлиш признается в любви творчеству Арианы Гранде. И если к первому мы привыкли, то второе кажется даже немного странным. В смысле, ей нравится? А так можно было?

Вы когда-нибудь задумывались о том, что фраза «змея подколодная», олицетворяющая подлого человека, относится только к женщине. Задумывались ли вы о том, почему женщины пишут негативные комментарии под фотографиями конвенцинальных красоток, зачем негативно высказываются о жертвах домашнего насилия, феминистках и кажется "работают против себя".

Бытовые примеры показывают, что негативное отношение к женщинам лежит глубоко в культуре и отражает ненавистное отношение, направленное на самих себя или на других членов группы. Внутренняя мизогиния может проявляться в форме пренебрежения к себе и к окружающим, презрения, нежелания сотрудничать и общаться. Внешняя мизогиния демонстрирует идентчичное поведение, но уже со стороны мужчин.

кадр из сериала "Миссис Америка"

Своя среди чужих

Профессор философии Корнельского университета Кейт Манн объясняет, что мизогиния – это не только враждебность или ненависть к женщинам, но и наказание тех из них, кто бросает вызов мужскому доминированию. Именно мизогиния вознаграждает женщин, которые укрепляют статус адептов патриархата и наказывает тех, кто этого не делает.

И это касается не только хранительниц домашнего очага. Даже сильные и независимые с виду персоны подвержены внутренней мизогинии. Обычно в таком случае женщиной на высокой позиции руководит желание не потерять социальное одобрение со стороны привилегированной части общества. Начальницы, которые унижают подчиненных, и чиновницы, отрицающие закон о домашнем насилии – яркие примеры этой истории.

Есть примеры простые, из детства. Иногда девочки растут пацанками и дружат с парнями, потому что все мужское – классное, а женское – глупости. Дружить с парнями, значит быть принимаемой закрытым клубом, не быть «мямлей и телочкой». Извечное противопоставление себя своей же группе говорит о внутреннем расколе. И, конечно, дети, а потом и взрослые просто следуют правилам, которые установлены в обществе.

Отсюда и берутся мужские и женские профессии, дифференцированные увлечения и прочие разделения, которые мешают не только жить, но и понимать друг друга. Хотя кто как не женщина поймет тревогу насчет беременности, боль родов, ужас домашнего насилия?

кадр из сериала "Миссис Америка"

Где посмотреть на мизогинию наглядно

В 2020 году вышел сериал «Миссис Америка» с Кейт Бланшетт в главной роли. Сюжет рассказывает о борьбе за внесение в Конституцию США поправки о равных правах для всех граждан вне зависимости от гендера (70-80 годы). Главным человеком, выступающим против этой поправки стала Филлис Шлэфли, представительница консерваторов и домохозяек.

Филлис – это отличный пример женщины, которая опасается потерять статус среди мужчин. То есть она осознает свое уязвимое положение, но предпочитает играть по правилам. Она борется с мужчинами, мужчины дают ей это делать. Но совсем не воспринимают всерьез.

Однако помимо главной героини в сериале есть любопытный персонаж – Элис Макрей, которую играет шикарная Сара Полсон . На ее примере мы видим взгляд большинства. Феминизм для нее – враждебное нечто, что рушит трудиционные ценности.

В ходе «войны с феминистками» у Элис происходит серьезный разговор с подругой, живущей с тираном. Несмотря на страх за нее, она пытается уговорить ее остаться с мужем. Ведь жизнь без мужа невозможна, немыслима, недопустима. При этом сама Элис переживает огромную трансформацию, общаясь с противоборствующей партией.

Познакомившись ближе со «злыми фемками», счастливаая жена приходит к выводу, что между женщинами не должно быть войны, так как они испытывают одинаковые трудности.

И когда она решительно отвергает консервативный радикализм, ей удается помочь подруге, живущей с тираном. Она начинает видеть брак под другим углом. Брак – хорош, когда в нем комфортно и безопасно, но если он основан на страхе, то к черту такой брак.