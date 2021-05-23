«Если ты худая, значит красивая и хорошая»

Сегодня, несмотря на то, что все вокруг пропагандируют идею «принятия себя», высокий процент людей страдают от расстройства пищевого поведения (РПП). Оно представляет собой целый ряд психических проблем, но все они связаны с нарушением процесса принятия пищи. По статистике, ежедневно от РПП умирают 23 человека, но в реальности статистика в разы выше, так как во многих странах, в том числе и в России, кончина от РПП не констатируется, а фиксируется как смерть от других причин. Читайте в материале «Рамблера», почему расстройство пищевого поведения - настоящий бич нашего времени.

Назвать точные причины развития РПП сложно. Некоторые ученые придерживаются теории о том, что расстройство имеет генетическую природу. Но гипотезой это утверждение, увы, не стало. Как показывают результаты опросов больных, которые осознали, приняли и борются со своим недугом при помощи квалифицированного специалиста, причиной служат психологическая травма или давление со стороны социума.

С детства в наши головы вбивают образ «принцессы» - утонченной леди, обладающей аристократической худобой. Ни в одной сказке нет главной героини размера плюс-сайз. Позже мы наблюдаем худых певиц, актрис и моделей на обложках журналов и на телеэкранах. И каждая из них так и норовит рассказать, как ей удалось добиться такого «идеального тела».

Кадр из фильма "Отпетые мошенницы"

Параллельно с этим родственники не устают напоминать, что «замуж никто не возьмет, если будешь много есть», подруги наперебой обсуждают новомодные диеты, позволяющие влезть в размер XS, а молодые люди открыто восхищаются фитоняшками. Все это приводит к зарождению в голове простой, но в корне неверной «истины» - «если ты худая, значит красивая и, соответсвенно, хорошая».

В головах пациенток с РПП то и дело крутятся навязчивые идеи о том, как максимально быстро похудеть, и отложится ли на боках очередной пирожок. Каждая новая диета снова и снова заканчивается срывом. Зачастую женщины стесняются есть много, поэтому делают это в тайне, а пищу буквально закидывают в себя, не пережевывая. Но главное, что их буквально убивает сопровождающее повсюду чувство вины за то, что либо они еще не идеальны, либо опять сорвались.

Анорексия – психопатологический страх ожирения и дряблости фигуры, который становится навязчивой идеей. Под влиянием этой навязчивой идеи люди теряют вес, причем устанавливают для себя слишком низкий предел – это происходит из-за искаженного восприятия собственного тела.

– психопатологический страх ожирения и дряблости фигуры, который становится навязчивой идеей. Под влиянием этой навязчивой идеи люди теряют вес, причем устанавливают для себя слишком низкий предел – это происходит из-за искаженного восприятия собственного тела. Булимия – расстройство с приступами переедания и выраженной тревожностью в контроле веса. Больные после каждого приема пищи провоцируют приступ рвоты или используют слабительные.

– расстройство с приступами переедания и выраженной тревожностью в контроле веса. Больные после каждого приема пищи провоцируют приступ рвоты или используют слабительные. Компульсивное переедание – расстройство, которое проявляется как переедание. Люди съедают большое количество пищи без чувства голода, во время выраженного стресса или просто за короткий промежуток времени. Приступы компульсивного переедания сменяются чувством вины, одиночества, стыда, тревожностью и отвращением к себе. Расстройства делятся на три основных типа:

Расстройство пищевого поведения - это зависимость, и ее принцип строится на сравнении. Эта бесконечная гонка за «первым местом» априори приводит в пустоту, так как всегда найдется та, что будет «лучше». Парадокс заключается в том, что как бы хороша женщина не была в действительности, в зеркале она будет видеть «худшую версию себя». Получается, это гонка не с кем-то, а с самой собой. Но в ней никогда не будет победителя.

Женщинам, страдающим от расстройства пищевого поведения, далеко не всегда видится корень проблема. Они вообще, как правило, не замечают, что больны. Они живут с полной уверенностью того, что контролируют еду. Но на деле это она контролирует их.