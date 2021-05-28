Как нарциссизм связан с агрессией

Учёные выяснили, что зачастую нарциссизм приводит к агрессии и насилию. Удивительно то, что результаты никак не зависели от пола, возраста, национальности и социального статуса респондентов. В исследовании приняло участие более 123 043 участников, и полученные данные имеют важное значение для объяснения этого феномена.

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Как правило, нарциссы переоценивают своё значение в этом мире, порой это люди с тяжёлым характером, но при этом низкой самооценкой. В некоторых случаях к этому приводит неприятие в обществе, когда нарцисс пытается защитить свое «Я». Сами исследователи были удивлены тому факту, что связь между нарциссизмом и насилием была такой же ощутимой, как и её связь с легкой формой проявления агрессии. Может, именно в этом кроется причина жесткого поведения среди обычных на первый взгляд людей. Переживания становятся тем самым «рычагом давления».