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Как нарциссизм связан с агрессией

Mainstyle
9 часов назад
Учёные выяснили, что зачастую нарциссизм приводит к агрессии и насилию. Удивительно то, что результаты никак не зависели от пола, возраста, национальности и социального статуса респондентов. В исследовании приняло участие более 123 043 участников, и полученные данные имеют важное значение для объяснения этого феномена.
Как нарциссизм связан с агрессией
Фото: MainstyleMainstyle
Как правило, нарциссы переоценивают своё значение в этом мире, порой это люди с тяжёлым характером, но при этом низкой самооценкой. В некоторых случаях к этому приводит неприятие в обществе, когда нарцисс пытается защитить свое «Я». Сами исследователи были удивлены тому факту, что связь между нарциссизмом и насилием была такой же ощутимой, как и её связь с легкой формой проявления агрессии. Может, именно в этом кроется причина жесткого поведения среди обычных на первый взгляд людей. Переживания становятся тем самым «рычагом давления».
По словам профессора коммуникации Брэда Бушмана, в каждом из нас есть небольшие задатки нарциссизма, ведь здоровый эгоизм помогает отстаивать свои интересы. И даже если на первый взгляд их союз кажется невозможным, банальная провокация приводит к непоправимым последствиям. Это в очередной раз доказывает, что важно относиться друг к другу с пониманием, и только так можно избежать конфликтов.
Психология,
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