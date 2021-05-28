Иностранцы рассказали об удивительных чертах русских женщин

Стремление русских женщин выглядеть превосходно — момент, который удивляет большинство иностранцев. В России девушки даже вынести мусор не могут, пока не приведут себя в порядок.

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Многие иностранцы отмечают, что у россиянок есть вкус и стиль. Действительно, большинство представительниц прекрасного пола стараются выглядеть красиво, одеваются элегантно, а ещё любят каблуки. Финская журналистка Анна-Лена Лаурен отметила, что у русских женщин есть вкус и стиль.

«Клак-клак-клак тысячи каблуков стучат по тротуару. Но больше всего меня поражает, как они ходят по льду! Это настоящее искусство! Я не могу даже представить, как можно ходить по нему на таких высоких каблуках!» — восхищается автор блога From Russia with Love.

Кроме этого, итальянец Джанни Бандьера рассказал, чем его удивили русские красавицы.

«Женственность, элегантность, манера себя вести... В России женщины умеют быть женщинами, а мужчины — мужчинами», — признал итальянец.

Он также добавил, что его удивляет то, как русские женщины совмещают работу с домом, при этом выглядят превосходно.

Англичанин Крейг Эштон после того, как переехал в РФ и женился на русской женщине, удивлялся многому. В новой стране он узнал, что за женщину нужно платить в ресторане, открывать ей дверь, подавать руку и так далее. Он сообщил, что постепенно начал привыкать к тому, как мужчины относятся к женщинам в России.

«Я уже открываю двери, держу куртку, наливаю шампусик и даже поздравляю с 8 Марта. И мне это нравится», — признается Эштон.