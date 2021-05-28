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Иностранцы рассказали об удивительных чертах россиянок

Мария Грибова
15 часов назад
Стремление русских женщин выглядеть превосходно — момент, который удивляет большинство иностранцев. Об этом сообщает "Слово и дело".
Иностранцы рассказали об удивительных чертах россиянок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Финская журналистка Анна-Лена Лаурен отметила, что у русских женщин есть вкус и стиль:
"Клак-клак-клак тысячи каблуков стучат по тротуару. Но больше всего меня поражает, как они ходят по льду! Это настоящее искусство! Я не могу даже представить, как можно ходить по нему на таких высоких каблуках!"
Итальянца Джанни Бандьера также удивили русские красавицы:
"Женственность, элегантность, манера себя вести... В России женщины умеют быть женщинами, а мужчины — мужчинами".
Он добавил, что его также удивляет, как русские женщины совмещают работу с домом, при этом выглядят превосходно.
А англичанин Крейг Эштон переехалв Россию после того, как женился на русской женщине. В новой для себя стране он узнал, что за женщину нужно платить в ресторане, открывать ей дверь, подавать руку и многое другое:
"Я уже открываю двери, держу куртку, наливаю шампусик и даже поздравляю с 8 Марта. И мне это нравится".
Психология,Крейг Эштон,
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