Самые токсичные знаки зодиака

Эти упыри портят жизнь окружающим забавы ради, не гнушаясь ни физическими, ни психологическими пытками. Обходите их стороной, если хотите сохранить последние нервные клетки.

Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая" Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Дева

Это с первого взгляда Дева выглядит как котик, на самом деле внутри нее живут самые злющие черти, которые готовы сварить в метафорическом котле даже самую добрую душу. Именно поэтому пассивная агрессия Дев включена на полную катушку и распыляется на всех, кто находится рядом. А ее знаменитые критические замечания – это, знаете, еще цветочки, если ей дорогу перейти, она вам мозг съест за один присест.

Скорпион

Токсичность – второе имя Скорпиона. Интриги, козни, физические и психологические пытки – все это Скорпион знает, умеет, практикует. И все это она проворачивает, когда относится к человеку нормально, а если вы ей не нравитесь – тушите свет, бросайте гранату: она обязательно пороется в вашем нутре и выудит то, что убивает вас наповал с первого раза. Стыдную тайну, например. Так что будьте умнее и обходите Скорпиона за километр.

Овен

Овен знает все лучше вас, и попробуйте только возразить – она вас взглядом испепелит, а в мыслях расчленит. И обязательно зацепится за ваши слова, чтобы раздуть помпезный скандал и смешать вас с грязью тут же.

Рыбы