Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Самые токсичные знаки зодиака

Екатерина Сурина
13 часов назад
Эти упыри портят жизнь окружающим забавы ради, не гнушаясь ни физическими, ни психологическими пытками. Обходите их стороной, если хотите сохранить последние нервные клетки.
Самые токсичные знаки зодиака
Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая"Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Дева

Это с первого взгляда Дева выглядит как котик, на самом деле внутри нее живут самые злющие черти, которые готовы сварить в метафорическом котле даже самую добрую душу. Именно поэтому пассивная агрессия Дев включена на полную катушку и распыляется на всех, кто находится рядом. А ее знаменитые критические замечания – это, знаете, еще цветочки, если ей дорогу перейти, она вам мозг съест за один присест.

Скорпион

Токсичность – второе имя Скорпиона. Интриги, козни, физические и психологические пытки – все это Скорпион знает, умеет, практикует. И все это она проворачивает, когда относится к человеку нормально, а если вы ей не нравитесь – тушите свет, бросайте гранату: она обязательно пороется в вашем нутре и выудит то, что убивает вас наповал с первого раза. Стыдную тайну, например. Так что будьте умнее и обходите Скорпиона за километр.

Овен

Овен знает все лучше вас, и попробуйте только возразить – она вас взглядом испепелит, а в мыслях расчленит. И обязательно зацепится за ваши слова, чтобы раздуть помпезный скандал и смешать вас с грязью тут же.

Рыбы

Мягкие и милые Рыбки с радостью к вам удочерятся и усыновлятся, после чего с такой же радостью начнут тянуть из вас все соки: обижаться на пустом месте, прививать вам чувство неизгладимой вины и манипулировать по-страшному. Разорвать отношения с ними можно, но чувствовать вы себя после этого будете, как результат пищеварения маленького песика.
Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители