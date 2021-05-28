7 токсичных фраз, которые нельзя говорить человеку в беде

Человек, нуждающийся в сочувствии, часто натыкается на стену из токсичных фраз, которые должны были быть поддержкой — но что-то пошло не так.

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«Все будет хорошо!»

Эта фраза кажется попыткой отмахнуться от чужих проблем и нежеланием разбираться с ними — не стоит так говорить, если не хотите проявить равнодушие.

«Ничего страшного!», а также «Все не так плохо» и «Могло быть и хуже».

Не нужно обесценивать чувства другого человека — ведь для него действительно могло произойти и самое страшное, и самое плохое.

«Найдешь кого-нибудь получше» или «Он тебя не достоин»

Подруга, услышавшая такое, пока не готова думать о будущем, а вы не только не поддержите ее такой фразой, но и усомнитесь в выборе предыдущего партнера.

«Я же говорила!»

Это воспринимается не как поддержка, а как попытка поднять свою самооценку за счет обесценивания умственных способностей другого.

«Что ни делается — к лучшему» или «Так было нужно»

Но ведь действительно не все делается к лучшему, а перед вами стоит человек, который только что в этом убедился. Лучше вместе с ним пережить то, что произошло, чем отменять его эмоции по этому поводу.

«Со мной тоже такое было»

Еще один случай обесценивания, еще и с переключением внимания на себя. Опытом лучше делиться, когда человек уже пережил беду и успокоился.

«Сходи к психологу»

Классный совет в целом, но только может выглядеть как попытка сказать человеку, что он вам больше не интересен.