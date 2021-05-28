7 токсичных фраз, которые нельзя говорить человеку в беде

Человек, нуждающийся в сочувствии, часто натыкается на стену из токсичных фраз, которые должны были быть поддержкой — но что-то пошло не так.
Издание Marie Claire
опубликовало несколько таких фраз, подобранных психологом Ольгой Романив
. Эти 7 фраз точно нельзя говорить человеку в беде.
«Все будет хорошо!»
Эта фраза кажется попыткой отмахнуться от чужих проблем и нежеланием разбираться с ними — не стоит так говорить, если не хотите проявить равнодушие.
«Ничего страшного!», а также «Все не так плохо» и «Могло быть и хуже».
Не нужно обесценивать чувства другого человека — ведь для него действительно могло произойти и самое страшное, и самое плохое.
«Найдешь кого-нибудь получше» или «Он тебя не достоин»
Подруга, услышавшая такое, пока не готова думать о будущем, а вы не только не поддержите ее такой фразой, но и усомнитесь в выборе предыдущего партнера.
«Я же говорила!»
Это воспринимается не как поддержка, а как попытка поднять свою самооценку за счет обесценивания умственных способностей другого.
«Что ни делается — к лучшему» или «Так было нужно»
Но ведь действительно не все делается к лучшему, а перед вами стоит человек, который только что в этом убедился. Лучше вместе с ним пережить то, что произошло, чем отменять его эмоции по этому поводу.
«Со мной тоже такое было»
Еще один случай обесценивания, еще и с переключением внимания на себя. Опытом лучше делиться, когда человек уже пережил беду и успокоился.
«Сходи к психологу»
Классный совет в целом, но только может выглядеть как попытка сказать человеку, что он вам больше не интересен.
Можно вообще ничего не говорить в трудный период, но быть рядом, слушать, держать за руку и высказать, что поддерживаете его. Если ситуация вам не понятна и не близка, признайтесь, что с трудом понимаете, каково быть на месте друга, но сочувствуете.