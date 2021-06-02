Как злость помогает в профессиональной деятельности

Раздражение спасет вас во многих ситуациях.

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Мы привыкли считать, что гнев и раздражение — исключительно негативные чувства, с которыми необходимо бороться, особенно если речь идет о профессиональном поле. А вот и нет! Психологи уверены, злость может помочь в работе, а как именно, мы сейчас и узнаем.

Большая продуктивность

Несколько лет назад бы проведен интересный эксперимент: психологи выясняли, в каком состоянии находился человек, когда ему удавалось решить сложный профессиональный вопрос. Выяснилось, что люди, бравшиеся за проект в несколько плохом настроении, находили больше вариантов решения непростой ситуации, чем в те дни, когда настроение зашкаливало на позитиве. Дело в том, что злость служит в определенном смысле топливом для нашего мозга, поэтому не спешите корить себя за отрицательные мысли — может, вам удастся направить негатив в нужное русло.

Переговоры проходят успешнее

Еще один плюс контролируемого раздражения — можно добиться большего от оппонентов на переговорах. И дело не в том, что отрицательно заряженный собеседник пугает другую сторону, но к такому человеку, как правило, предъявляют меньше требований и стараются дальше не выводить его из себя. Здесь важно понимать, что не стоит пускаться в оскорбления и обрушивать на оппонентов волну негатива, так у вас ничего не выйдет, важно знать меру и уметь вовремя сказать себе «стоп».

Вами труднее манипулировать

Как правило, человек, который хочет от вас чего-то добиться, будет «играть» на вашем хорошем настроении, когда вы готовы согласиться на что угодно. Так уж устроена наша психика. Заставить что-то сделать взвинченного человека практически невозможно, что может спасти вас от манипуляций со стороны коллег или конкурентов. Возьмите на заметку.

Злость дарит заряд