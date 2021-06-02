Как злость помогает в профессиональной деятельности

Раздражение спасет вас во многих ситуациях.
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Мы привыкли считать, что гнев и раздражение — исключительно негативные чувства, с которыми необходимо бороться, особенно если речь идет о профессиональном поле. А вот и нет! Психологи уверены, злость может помочь в работе, а как именно, мы сейчас и узнаем.
Большая продуктивность
Несколько лет назад бы проведен интересный эксперимент: психологи выясняли, в каком состоянии находился человек, когда ему удавалось решить сложный профессиональный вопрос. Выяснилось, что люди, бравшиеся за проект в несколько плохом настроении, находили больше вариантов решения непростой ситуации, чем в те дни, когда настроение зашкаливало на позитиве. Дело в том, что злость служит в определенном смысле топливом для нашего мозга, поэтому не спешите корить себя за отрицательные мысли — может, вам удастся направить негатив в нужное русло.
Переговоры проходят успешнее
Еще один плюс контролируемого раздражения — можно добиться большего от оппонентов на переговорах. И дело не в том, что отрицательно заряженный собеседник пугает другую сторону, но к такому человеку, как правило, предъявляют меньше требований и стараются дальше не выводить его из себя. Здесь важно понимать, что не стоит пускаться в оскорбления и обрушивать на оппонентов волну негатива, так у вас ничего не выйдет, важно знать меру и уметь вовремя сказать себе «стоп».
Вами труднее манипулировать
Как правило, человек, который хочет от вас чего-то добиться, будет «играть» на вашем хорошем настроении, когда вы готовы согласиться на что угодно. Так уж устроена наша психика. Заставить что-то сделать взвинченного человека практически невозможно, что может спасти вас от манипуляций со стороны коллег или конкурентов. Возьмите на заметку.
Злость дарит заряд
Еще одно исследование психологов подтвердило, что человек, который постепенно «закипает», в определенный момент будет готов решиться на позитивные перемены. Например, при увольнении многие чувствуют себя растерянными и «выпадают» из жизни, чего нельзя сказать о людях, которых обуревает спортивная злость. Им хочется свернуть горы в поисках нового места работы
и, как правило, «заряженный» человек практически всегда добивается своего.