Правила восточного базара: как правильно торговаться

Каждый, кто был в условной Турции на базаре, знает, что установленный ценник — это лишь точка отсчета. Но, в отличие от обычных точек, отсчет ведется не вперед, а назад. Насколько бы пронзительно торговец ни кричал: «Саботаж», — реальному саботажу он ни за что не позволит состояться. В этой дельте и нужно торговаться. Как это делать наиболее эффективно, мы вас сейчас научим.

Правило первое

Владельцы лавок часто спрашивают, для кого вы покупаете тот или иной товар. Худшее, что можно ответить в такой ситуации: «Для ребенка / для мамы». Вам тут же сообщат, что на детях/родителях экономить нельзя. И попробуй с этим поспорь. Рекомендуем заявить, что вы планируете этот товар перепродать. Короче говоря, не стоит проявлять излишнюю заинтересованность в покупке.

Правило второе

Если речь идет о крупной скидке, диалог нужно вести с тем человеком, кто вправе принимать решения. Попросите позвать управляющего или владельца лавки, если понимаете, что перед вами мелкая сошка.

Правило третье

Не надо лишать продавца возможности уступить, но при этом сохранить лицо. Собираясь уйти, еще раз скажите, что вам нравится вещь и вы готовы заплатить такую-то сумму. Отпустить вас в другую лавку, где, вполне возможно, этой суммы будет достаточно, он не сможет.

Правило четвертое

Торгуясь, не говорите слишком много — это выдает вашу заинтересованность. Пусть за вас говорят тишина и ваша уверенность. И спокойно слушайте. Сильные люди не стесняются молчать.

Правило пятое