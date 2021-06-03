Психолог назвала привычки, которые помогут разбогатеть

Чтобы «запрограммировать» себя на богатство, нужно побороть «страх бедняка» и четко определить для себя цели достатка. Об этих и других средствах достижения материального благосостояния «Вечерней Москве» рассказала психолог Светлана Морозова

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам эксперта, так называемый «страх бедняка» зачастую передается из поколения в поколение. Подобное мышление подразумевает подсознательное нежелание разбогатеть из-за «навязанных» опасений.

— Такие проблемы могут быть связаны с историей наши страны — вспомните раскулачивание, например. Отсюда появляются навязанные страхи: не будь богатым, а то с тобой что-то нехорошее случится. Формируется «мышление бедняка», когда человека пугает ответственность. Тогда он говорит, что ему большего и не надо, — объяснила Морозова.

Перебороть «страх бедняка» поможет детальное изучение своих эмоций, посоветовала психолог. По ее словам, каждому следует понять истоки своего страха: разобраться в истории своей семьи, выяснить, откуда взялось опасение и о чем оно предупреждает. Страх — это лишь базовая сигнализация организма, предупреждающая об опасности, напомнила Морозова.

Психолог добавила, что случай каждого человека уникален. Так, некоторые люди, размышляя о повышении дохода, могут испытывать не страх, а стыд, пояснила она. В данной ситуации важно прислушаться к себе.

Когда вы перебороли свой страх или справились со стыдом, важно сформулировать четкие цели богатства, заметила Морозова. Она порекомендовала научиться понимать, чем для вас является достаток, — целью или все же средством.

— Нужно смотреть на вопрос с точки зрения ценностей: про что для вас это богатство. Современный мир настроен на систему достижения. Часто очередная дорогая вещь человеку и вовсе не нужна, но ему важно выделиться. Тогда богатство становится не целью, а средством, — пояснила специалист.

Гораздо важнее ответить на вопрос: «чего я хочу?», чем обогнать знакомых и друзей, отметила Морозова. По ее мнению, именно этот фактор эффективнее конкурентного аспекта.

— Стоит понять, для чего это нужно. Просто жить и получать удовольствие от жизни, зарабатывая деньги, — почему нет? Однако если цель стать богатым становится смыслом жизни, возникает большой вопрос: а для этого ли человек живет? — заключила Морозова.