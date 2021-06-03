Как распознать лжеца методами спецслужб

Иногда в общении с другими людьми наступает такой момент, когда хочется вывести человека на чистую воду, но сделать это не так просто, ведь лжецы умеют очень хорошо маскировать свои чувства . И тем не менее существуют способы, которые могут помочь понять, что человек не совсем честен с вами. Чтобы понять, где ложь, а где правда, воспользуемся методами, которые используют в полиции или спецслужбах.

Дыхание становится тяжелым

Одна из особенностей нашего организма в ситуациях, когда человека накрывает сильное волнение, например, когда он врет, это тяжелое дыхание. Если человек пытается выкрутиться из неудобной ситуации, тело начинает его в каком-то смысле «предавать», учащая сердцебиение и затрудняя дыхание Настоящий специалист в области языка тела всегда обратит внимание на человека, который перестает контролировать свое дыхание.

Он повторяет за вами

Еще одна особенность, которая выдает не совсем честного с вами человека — постоянное повторение вашего вопроса или любой другой фразы. Таким образом человек, которому есть что скрывать, пытается убедить прежде всего самого себя в том, что он говорит самую настоящую правду. Кроме того, таким образом он тянет время, лихорадочно соображая, что же ответить вам дальше. Попробуйте подловить своего собеседника в этот момент.

Возит ногами по полу

Если у вас намечается серьезный разговор с человеком, проведите встречу так, чтобы во время беседы вам были видны его ноги. Очень часто по тому, как человек складывает ноги или что он ими делает, можно сказать о его намерении поговорить с вами откровенно. Одним из «звоночков», что человек пытается уйти от вопроса или ему неприятна тема, является шарканье ногами по полу. Человек как будто бы хочет уйти не только от вопроса, но и сбежать из комнаты, так как чувствует себя максимально неуютно.

Идет в атаку первым