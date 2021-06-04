Карьеристки по знаку зодиака

Некоторые ради повышения готовы работать по 24 часа в сутки, подсидеть босса, поменять пол, цвет кожи и даже оставить котика вечером одного дома. Рассказываем, какие знаки зодиака обязательно спустят нас с карьерной лестницы, если мы поравняемся.

Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

Дева

Дева готова поставить палатку в офисе, прирасти к креслу и потерять зрение от монитора – все на благо обществу. Обществу в лице себя, любимой. Она даже дружбу и любовь в жертву отдаст, проползая по карьерной лестнице вверх. И все это не потому, что Деве денег мало, ей заслуг и приятных слов мало. А еще очень бы хотелось, чтобы люди кланялись, когда она по коридору идет. До синяков и кровоподтёков на лбу кланялись.

Овен

Обожает быть на первом месте, а куда именно – в очереди в туалет или в списке Форбс – не имеет значения. Поэтому за карьеру свою берется всеми 32 зубами и не отпустит свою цель, пока не получит всех плюшек – денег, успеха, признания и завистных взглядов коллег. Для работы согласна делать все: трудиться по 28 часов в сутки, смеяться над шутками босса и закрутить служебный роман (или слух о нем – чтобы коллеги завидовали и боялись одновременно).

Лев

Львица хочет запрыгнуть на карьерную вершину только для того, чтобы указывать подчиненным и коллегам на их место. А еще чтобы лапки ее целовали, комплиментами сорили и подарки преподносили с утра до вечера. За эту сказку наяву она готова не только пробежаться по головам подружек по работе, но и отвертеть их все к чертовой матери, прыгнуть в постель к боссу (даже если не просит) и, так уж быть, работать по 8 часов в день.

Стрелец