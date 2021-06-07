Как пережить кризис среднего возраста и страх старения

Каждый из нас не один раз задумывался о своем возрасте. Многих цифры в паспорте заставляют переживать, постоянно "перекручивать" прошлое и рассуждать о том, чего они "успели" добиться к своим годам.

Ситуацию усугубляет общество, которое буквально пронизано возрастными стереотипами. Считается, что человек в каждый период жизни должен соответствовать определенным требованиям. Эти стереотипы диктуют нам, что делать, кем работать, как выглядеть и чего хотеть.

При этом настоящий живой человек никогда не укладывается в шаблоны. И вот он доживает до условных сорока лет и встречает тот самый "кризис среднего возраста". Он начинает перетряхивать и переоценивать весь опыт своей жизни. Понимает, что деньгами не покроешь отсутствие эмоционального контакта, а внешностью не компенсируешь отсутствие реализации. В этот момент становится понятно, что нужно что-то менять. Но как? Ведь многие возможности юности кажутся навсегда упущенными, а наступление старости представляется уже близким и осязаемым. Где же выход?

Об этом и всем, что связано с кризисом среднего возраста и эйджизмом мы поговорим с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse , Леонидом и Екатериной, на примере письма от нашей читательницы.

Что мы обсуждаем?

истории нашей читательницы многие могут услышать знакомые мысли. Женщине 43 года, и она пытается анализировать свою жизнь. Казалось бы, все очень неплохо — вышла замуж за перспективного мужчину, родила ребенка, позже снова начала работать и путешествовать с мужем. Она ждала, что жизнь вот-вот станет идеальной, но в 43 года вдруг поняла, что ничего не хочет и не понимает, как и зачем жить дальше. Толчком к этой мысли стала мелочь. Она шла вдоль витрины магазины и думала, что не узнает свое отражение. Ей кажется, что даже несмотря на свою ухоженность, она осталась лишь бледной копией себя двадцатилетней.

"Хорошо, что у меня нет дочки — я бы наверно ее возненавидела, особенно если бы она была похожа на меня. Смотрю в зеркало и понимаю, что время нельзя остановить, что морщин и седых волос будет все больше, лицо неизбежно «расплывется», кожа станет дряблой. Никогда не думала, что так зациклена на внешности, но получается, что это так. По вечерам иногда беспричинно плачу, закрывшись в спальне. Но если бы только это...".

И это только верхушка айсберга. Несмотря на материальный достаток, женщина своей жизнью совсем не удовлетворена.

Да, живем мы неплохо, лучше многих наших друзей — две большие квартиры, дача, две машины, даже приходящая домработница, вроде бы все есть, но никакого взлета не случилось.

Несмотря на хорошую должность, ей ужасно хочется сменить работу, но, кажется, что дорога везде закрыта.

"Потому что ты тетка, твое время ушло. И я с ужасом понимаю, что я не успела насладиться этим временем, молодостью, всегда чего-то достигала, мчалась, куда-то бежала, а зачем и куда, непонятно. В итоге лучшие годы просто прошли мимо."

Отношения с мужем тоже испортились. Теперь он нервный и часто уходит в себя, интимных отношений нет.

"Подруга посоветовала завести роман, но мужчины больше не смотрят на меня так, как в юности. В этом-то и ужас, в душе я чувствую себя максимум на тридцать, но нынешние тридцатилетние интересуются уже не мной. А пенсионеры мне не нужны..."

В такой ситуации ей хочется кардинально менять жизнь.

"Отчаянно хочется уволиться, переехать куда-нибудь в Европу или на острова, начать все заново. А последние два года мы все практически заперты в стране, все прежние понятные правила отменил ковид. Шесть лет назад у нас была возможность переехать в Австрию, но мы решили, что успеем еще, что сыну нужно доучиться. А теперь я понимаю, что мы совершили ужасную ошибку, отказались от шанса на новую жизнь. И дальше только старость, огород и смерть...".

Многие скажут, что у нашей героине есть все и нет причин для такой печали.

"А у меня есть все, кроме радости. Я бы все отдала, чтобы вернуть юность, пусть даже все придется начать заново, но это невозможно...".

Но сложно найти аргументы против таких разрушительных мыслей. Женщине хочется в юность, а в паспорте значатся уже совсем другие цифры.

Коротко о главном

06:13 Кризис среднего возраста. Сколько он длится и какие мысли возникают у человека.

08:10 Дискриминация по возрастному признаку.

09:00 У героине обесценивающие трансляции себя. Она не видит своих достоинств и заранее находится в оправдательной позиции.

10:00 Эйджизм возникает из-за конфронтации.

11:30 Проблемы с конкуренцией. Негативный материнский комплекс — нарциссическая мама завидует своей дочери, ее юности и расцвету.

12:00 Героиня всю жизнь конкурирует. Это видно по ее словам. Привыкла выигрывать, а сейчас чувствует поражения. Отсюда кризис.

14:00 В 40 лет приходится все быстрее бежать, чтобы просто оставаться на месте.

14:20 Кризис среднего возраста на самом деле не несет в себе плохого. А страх старения и смерти — это тяжелый экзистенциальный кризис.

16:30 К среднему возрасту получается, что на самом деле мы прожили осознанных 15-20 лет. Дальше больше. Получается жизнь только начинается. Но теперь у нас есть опыт.

18:00 Иррациональные страхи. Как уверить в себя, что все получится.

18:30 В каждом возрасте свои задачи.

19:00 Никто не может избежать биологического взросления. В 40 лет есть опыт силы и желание развиваться.

19:50 Большинству людей сложно ответить на вопрос: "А чего хочу я?". Обычно люди просто плывут по течению.

22:10 Синдром отложенной жизни. Почему мы откладываем жизнь.

23:20 Героиня решила, что ее счастье в вечной молодости. А это абсурд. Женщины зацикливаются на юности, потому что нет реализации в жизни. Нет высоких целей.

24:20 Экзистенциальный вопрос: "Что я могу после себя оставить".

25:00 Пирамида Маслоу — иерархическая модель человеческих потребностей.

Физиологические потребности (пища, вода, сон и т. п.)

Потребность в безопасности (стабильность, порядок, зависимость, защита, свобода от страха, тревоги и хаоса)

Потребность в любви и принадлежности (семья, дружба, свой круг, референтная группа)

Потребность в уважении и признании

Потребность в самоактуализации (развитие способностей)

28:20 Прохождение кризиса среднего возраста дает понимание, почему ты не закрыл ту или иную ступень и не моешь идти дальше.

28:30 Здесь важно не побояться услышать себя и идти в сторону изменений. Надо слушать себя, а не окружающих. Акцентироваться только на свои запросы.

29:30 Стараться объективно оценивать свои ошибки. Страх признать ошибки.

31:30 "Казалось, что все под контролем". Следует понять, что ты не можешь контролировать мир вокруг себя и даже близких людей.

33:30 Рецепт для выхода из кризиса. Идти " в страх" и слушать себя. Пройти "зону турбулентности" необходимо для того, чтобы выйти в комфорт.

34:40 Доверять себе. Внутренние желания в среднем возрасте во

зникают не просто так, они основаны на опыте. Желания запрашивает ваша психика. Поэтому нужно к ним прислушиваться.

36:10 Что такое поступать "как правильно".

37:20 Оптимальная зависимость от мнения окружающих. Страх быть отвергнутым.

38:40 Эффективные инструменты против кризисов — здравый смысл, критическое мышление, рефлексия, вера в себя, умение слушать себя и смелость идти в свои страхи.

40:20 Качественная осознанная жизнь начинается как раз в среднем возрасте. В это время вы опираетесь на свой опыт и знания, а не на паттерны родителей.

41:00 Надо задуматься, что еще, кроме возраста, вас характеризует. Неужели только цифры.

42:30 Относиться к себе следует с юмором и иронией.

44:00 Почему мы зацикливаемся на внешности и не можем смириться с тем, что она меняется. Влияние родительских установок и нарциссические наклонности.

45:20 Почему героиня может страдать нарциссизмом. Желание контролировать, безумная конкурентность с внешним миром, желание быть королевой, гипертрофированность, отсутствие эмоциональной связи с мужем, сыном. Сейчас она переживает "нарциссическую смерть".

48:30 Почему нарциссы не могут быть в здоровых отношениях. Нарциссам стоит реализоваться в профессиональной области.

49:40 Героине надо переориентироваться и сосредоточиться на профессиональной сфере.

50:00 Эйджизм. За что уважать людей, кроме цифр в паспорте.

53:15 Кризис среднего возраста дает возможность посмотреть на то, что вы накопили, обратить внимание на свои плюсы, подумать, как вы можете реализовать свои желания с уже имеющимся опытом. При этом не нужно бояться среднего возраста — энергия, время, опыт. Смотрите внутрь себя и думайте о своих желаниях.