Блогерша показала способ выучить иностранный язык

В комментариях многие поблагодарили purrplehazee за совет и назвали ее метод работающим. Некоторые отмечали, что таким образом действительно успешно выучивали иностранный язык в прошлом. «По этому методу я в детстве выучила турецкий язык», — подтвердила одна из подписчиц. Ее поддержала еще одна комментаторша: «Это правда. Мы переехали, когда я была ребенком, и я выучила язык [страны проживания], благодаря детским шоу». Были и те, кто констатировал, что способ не подойдет для менее известных иностранных языков или более древних, таких как латынь.