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Блогерша показала простой способ выучить любой иностранный язык

Lenta.ru
9 часов назад
TikTok-блогерша с ником purrplehazee, которая регулярно публикует полезные советы, в коротком ролике показала, как облегчить изучение любого иностранного языка. Видео стало вирусным, набрав более 2,5 миллиона просмотров.
Блогерша показала способ выучить иностранный язык
Фото: @purrplehazee@purrplehazee
Purrplehazee знает шесть языков. Она предлагает использовать для обучения простой метод, который называет методом любителя Disney. Девушка предлагает выбрать мультфильм производства Disney и смотреть его на том иностранном языке, который необходимо выучить. Помимо аудио, также стоит включать субтитры на иностранном языке, уверена она.
Блогерша объяснила, что в детских фильмах Disney все эмоции персонажей гипертрофированы, поэтому зрителю будет легко понять как звучание слов, так и их значение в контексте.
В комментариях многие поблагодарили purrplehazee за совет и назвали ее метод работающим. Некоторые отмечали, что таким образом действительно успешно выучивали иностранный язык в прошлом. «По этому методу я в детстве выучила турецкий язык», — подтвердила одна из подписчиц. Ее поддержала еще одна комментаторша: «Это правда. Мы переехали, когда я была ребенком, и я выучила язык [страны проживания], благодаря детским шоу». Были и те, кто констатировал, что способ не подойдет для менее известных иностранных языков или более древних, таких как латынь.
В июне 2020 года TikTok-блогерша из России Татьяна Гудкова, записывающая видео на английском языке, пожаловалась на то, что в комментариях ее укорили в наличии русского акцента. Девушка в ответ призвала людей не стесняться своего произношения и нашла поддержку в комментариях.
Психология,Татьяна Гудкова,Walt Disney,
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