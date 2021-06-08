Наболело: “Не понимаю, зачем живу, ковид забрал работу и любовь”

Все сейчас говорят про депрессию, но когда ты говоришь, что у тебя именно она, никто не верит. Кажется, что все идет ко дну, а у меня нет сил этому противостоять. Поэтому я решила рассказать свою историю.

Все началось с проклятого коронавирусного года. Сначала всех перевели на удаленный формат работы, а потом начали "резать" кадры. Оптимизация была хитрая: либо в трехмесячный отпуск без выплат, либо увольняйся. А за квартиру надо чем-то платить, на что-то покупать продукты. В общем, это стало первым камнем.

Я ушла с работы, получила свои отпускные и начала искать новое место. Увольнение далось мне не просто, я любила работу, любила коллег и всегда бежала в офис с горящими глазами. Ситуация казалась мне предательством и бредом, но ничего не поделаешь. В офисе остались самые хитрые, а я оказалась тем человеком, который не смог сопротивляться. Надо принять.

Я плакала, пыталась собрать себя, но дома меня ждало новое разочарование. Молодой человек, с которым мы планировали свадьбу, семью и детей (он даже подарил мне кольцо), вдруг решил, что разлюбил меня. Собрал вещи, снял другую квартиру и переехал буквально за день.

И вот я осталась в съемной квартире, без работы и отношений, вокруг коронавирус и полное ощущение безнадеги. В любой другой ситуации я бы встала и пошла решать проблемы, но все навалилось. Я легла на диван и будто приросла к нему, не хочется мыться, есть, даже плакать не хочется. Покупаю еду собаке и вожу ее гулять, а на себя мне плевать.

Заканчиваются деньги и подступает срок оплаты квартиры. Понимаю, что ситуация патовая, но просыпаюсь и не понимаю, зачем живу, ковид забрал работу и любовь. И понимаете, нет сил, даже сделать ничего с собой не могу. Думаю, могла бы так и остаться лежать, но жаль собаку.