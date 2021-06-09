Психолог обсуждала с пациентами свои проблемы вместо их жалоб

В Великобритании психолога с 15-летним стажем Мартину Кинг (Martina King), отстранили от работы за то, что она тратила время клиентов на обсуждение своих личных проблем, а не разбирала их жалобы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Кинг начала работать в государственной службе срочной психологической помощи в ноябре 2009 года. С 2018 года на специалиста начали поступать жалобы клиентов. По словам одного из них, после того, как он поделился своими переживаниями с психологом, женщина расплакалась и в ответ начала рассказывать про собственные трудности.

Другой клиент рассказал, что состояние Кинг вызывало беспокойство — женщина будто находилась на грани нервного срыва.

Согласно сведениям третьей клиентки, психолог делилась подробностями личной и профессиональной жизни, растягивала сессии и просила ее ни с кем не делиться тем, что она услышала на приеме. Девушка была разочарована, потому что ей непросто далось решение обратиться за психологической помощью, а в итоге она вынуждена была выслушивать жалобы Кинг.

Многочисленные претензии пациентов привели к тому, что деятельностью психолога заинтересовалась комиссия по делам медицинских работников и специалистов по уходу. Служебное расследование показало, что Кинг также жаловалась на работодателя. Самой комиссии психолог заявила, что делилась с клиентами переживаниями, чтобы поддержать их и выразить солидарность.

В результате расследования Кинг признали непригодной для оказания психологической помощи и отстранили от работы на шесть месяцев.