Фразы, которые не стоит произносить на собеседовании

Любое собеседование всегда своего рода испытание, которое неизбежно случается на пути к должности мечты. Очень часто мы сами не замечаем, как «рушим» диалог с эйчаром, хотя этого вполне можно было избежать, если бы не фразы, которые проскользнули во время интервью. Какие же фразы становятся огромной ошибкой при первой встрече с руководством? Это мы и решили выяснить.

«Сколько я буду получать?»

Несомненно, абсолютно каждого будущего сотрудника волнует вопрос оплаты его труда на предлагаемом месте. Но первая встреча с эйчаром совсем не подходит для подобных обсуждений, об этом соискатели очень часто забывают. Первое, что необходимо сделать на собеседовании, — произвести хорошее впечатление, тем более вы приходите на интервью, примерно понимая, куда вы идете и что в общем стоит ожидать, так что стоит заранее подумать, что вы ответите на вопрос «Почему вас заинтересовала вакансия?» И ответом должны стать ни в коем случае не деньги.

«Ну мне очень нужна эта работа»

Даже если это и так, говорить об этом вслух совсем не обязательно. У потенциального работодателя может сложиться впечатление, что вас не интересует в данной вакансии ничего, кроме временного оформления и зарплаты, а современные компании, как правило, ищут сотрудников на долгосрочную перспективу, тех, кто готов развиваться внутри компании, а не сбежит при следующем удачном предложении о работе.

«Как долго я смогу находиться в отпуске?»

Еще один вопрос не к месту. Как и в случае с зарплатой, разговоры о бонусах заводят, как правило, на втором собеседовании или же в тот момент, когда вы оказываетесь «на финишной прямой». Будущему работодателю может показаться, что отдых для вас всегда стоит на первом месте, а в условиях, требующих стрессоустойчивости и постоянной активности на рабочем месте, такие разговоры могут подвести эйчара к мысли, что вы будете перекладывать обязанности на коллег или же просто будете работать вполсилы.

«Симпатичные у вас сотрудники»