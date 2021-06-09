Имена, обладатели которых не подходят друг другу

Эзотерики считают, что имя определяет характер и судьбу человека. Так, людям с определенными именами лучше не пытаться заводить отношения друг с другом и надеяться на семейное счастье.

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По словам экспертов, Маргариты — натуры экспрессивные, яркие, но в то же время ранимые, нетерпеливые и способные на необдуманные поступки. В любви они страстные, но быстро перегорают, поэтому зачастую отношения с ними представляют собой всего несколько месяцев ярких игр в постели и горячих разборок. Особенно неудачными отношения у Маргарит будут с Вячеславами, Олегами и Давидами.

Нины очень требовательны и капризны. Если что-то идет не по плану, то они скажут «стоп» в любой момент. Эти девушки редко идут на компромисс и часто могут проявлять агрессию к своему партнеру, даже если влюблены. Им не стоит заводить роман с Виктором, Анатолием и Эдуардом.