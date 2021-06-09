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«Нужно обхитрить»: психолог назвала способ поладить со свекровью

Вечерняя Москва
2 часа назад
Психолог Вероника Степанова назвала способ наладить отношения со свекровью. По ее словам, женщина должна действовать хитро и усыпить внимание матери мужа.
Психолог назвала способ поладить со свекровью
Фото: YoutubeYoutube
— Чтобы она вас не ревновала, с ней не нужно соперничать. Со свекровью нужно уметь дружить, нужно уметь ее обхитрить и задаривать подарками. Это гораздо выгоднее соперничества. Мать все равно имеет большое влияние на вашего мужчину, — отметила психолог.
По мнению Степановой, свекрови может быть неприятно, что ее самый любимый мужчина на свете дарит теперь цветы не ей, а другой.
— Вам нужно убедить себя, что она не ваша соперница, она ваша помощница и единомышленница, настройте себя на позитивный лад. Делайте ей подарки, чтобы не сын потратился, а вы. Свекровь надо покупать с потрохами, в дальнейшем это будет выгодно, — считает эксперт.
Позже свекровь может оказывать вам поддержку и помогать с детьми. Видео опубликовано на YouTube-канале психолога.
Психология,Вероника Степанова,
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