Психолог назвала способ поладить со свекровью

Психолог Вероника Степанова назвала способ наладить отношения со свекровью. По ее словам, женщина должна действовать хитро и усыпить внимание матери мужа.

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— Чтобы она вас не ревновала, с ней не нужно соперничать. Со свекровью нужно уметь дружить, нужно уметь ее обхитрить и задаривать подарками. Это гораздо выгоднее соперничества. Мать все равно имеет большое влияние на вашего мужчину, — отметила психолог.

По мнению Степановой, свекрови может быть неприятно, что ее самый любимый мужчина на свете дарит теперь цветы не ей, а другой.

— Вам нужно убедить себя, что она не ваша соперница, она ваша помощница и единомышленница, настройте себя на позитивный лад. Делайте ей подарки, чтобы не сын потратился, а вы. Свекровь надо покупать с потрохами, в дальнейшем это будет выгодно, — считает эксперт.