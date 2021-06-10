«Это сводит меня с ума, я этого не вынесу»

По словам Лапшичевой, между чувством страха и фобиями колоссальная разница. Если страх – это естественная защитная реакция человека на реальную или воображаемую угрозу, то фобия – это патологический сильный иррациональный, неконтролируемый страх.

«Чувство страха предупреждает о возможной опасности, это проявление инстинкта самосохранения. Страх запускает реакцию "бей" или "беги", чем помогает нам выжить. Фобии - это уже неспособность с чем-то справиться»,

– объяснила эксперт.

Если говорить простым языком, то основное различие в способности или неспособности управлять своим страхом. Наталья привела пример, чтобы более наглядно продемонстрировать.

«Например, многие боятся пауков. Страх – это когда видят безобидного паука и легко могут уговорить себя не бояться логическими доводами. Если это фобия, то уже при одной мысли о пауках может возникнуть паническая атака. Никакие логические доводы уже не помогают. Эмоции побеждают любую логику»,

– заявила гипнотерапевт, добавив, что при панических атаках наблюдается учащенное сердцебиение, головокружение, обильное потоотделение, бледность, одышка, боли в грудной клетке.

Психолог отметила, что существует множество видов самых разнообразных фобий. От «классических» - боязнь насекомых, животных, воды, полетов, публичных выступлений, грозы - до самых экзотических. В пример она привела страх перед пуговицами, страх дождя, избегание определенного цвета или некоторых сортов сыра.

«Четких причин возникновения фобий медициной не установлено. Считается, что фобии возникают в результате совокупности нескольких факторов: психологических, генетических, биологических и социальных»,

– пояснила Лапшичева.

Ниже приведена подробная информация со слов эксперта о факторах, провоцирующих возникновение фобий:

Травмирующая ситуация может послужить спусковым механизмом для развития фобии. Это может быть как реально случившаяся ситуация: ребенок потерялся в толпе, его укусило животное или родители в виде наказания заперли в темной комнате, так и страшная сказка или слишком эмоционально-заряженный фильм ужасов.

Также замечено, что наблюдение длительное время за человеком с фобией может вызвать развитие такого же расстройства. У тревожных, нервных родителей вырастают тревожные и нервные дети.

Иногда у детей возникают фобии как реакция на давление родителей, которые желают сделать своего ребенка идеальным. Никто не идеален. И фобия в таком случае – это как способ протеста. Через фобию человек показывает, что «не все в порядке».

Продолжительный стресс, депрессия, употребление определенных медицинских препаратов могут спровоцировать понижение гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейротрансмиттера, который оказывает успокаивающее воздействие. Замечено, что у людей с повышенной тревожностью уровень ГАМК понижен.

Каждая мысль влечет за собой определенную физическую реакцию. Если постоянно накручивать себя, рисуя страшные образы, и повторяя, например, «это сводит меня с ума, я этого не вынесу, это убивает меня», то можно буквально создать себе фобию. Мозг верит всему, что мы ему говорим. В подтверждении этому вспомните эксперимент с лимоном: закройте глаза и мысленно представьте крупный, желтый, спелый, ароматный, лимон. Представьте, что вы острым ножом отрезаете ломтик и кладете его на язык. Ощутите вкус лимонного сока. У большинства людей только лишь воспоминания о лимоне вызывает слюноотделение. Это является подтверждением, что мозг не отличает реальных событий от воображаемых.

Когнитивно-поведенческая терапия – представляет собой краткосрочное лечение, направленное на изменение неадаптивных эмоциональных реакций при помощи изменения мыслей и/или поведения пациента;

Медикаментозные препараты – снимают интенсивность напряжения и тревоги. То есть, работают с симптомами, а не с причиной. Результат такого лечения обычно не очень успешен, а побочные действия лекарств могут привести к еще большим проблемам;

Терапия физическими методами лечения – к ним относятся физиотерапия, массаж и лечебная физкультура, гидротерапия. В большинстве случаев эти методы являются вспомогательными;

Гинотерапия – она открывает доступ к бессознательному и помогает найти и исцелить причину того или иного недомогания. Активизирует ресурсы, скрытые возможности ума, позволяющие победить стресс и болезни. По словам специалиста, для лечения фобий используются следующие методы:

«Я, как гипнотерапевт, считаю гипнотерапию одним из самых эффективных способов работы с подсознанием. Когда дело касается подсознания, воображение обладает большей властью, чем мышление. Под гипнозом клиенту приходит понимание причин, вспоминаются ситуации, приведшие к фобии. Человек может понять, что тогда – в прошлом – фобия в чем-то была полезна ему, но сейчас она уже не нужна и можно с ней распрощаться»,