«Изменял мне с каждой встречной, а теперь мы одинокие и без детей»

Не так просто разорвать отношения. Сначала живы чувства, потом трудно найти нового партнера, а потом ты осознаешь, что уже прожил половину жизни. Такую историю прислала редакции читательница "Рамблера".

Однажды я познакомилась в молодым человеком. Мы хорошо зарабатывали, много путешествовали и жили душа в душу. Конечно, ссоры случались, но не могу сказать, что это было серьезно. Мы планировали будущее, завели собаку, эмоции немного стихли со временем, но это казалось нормальным.

Как-то раз я случайно увидела в его телефоне "доказательства" того, что на дне рождения друга они заказали женщину по вызову и развлекались с ней втроем. То есть это даже не измена, а такая плотская утеха, мерзкая и недостойная. Я, конечно, была в шоке и мы расстались. Позже мне открылись и другие его похождения.

Удивительно, как я была слепа! У меня была своя жизнь, я никогда не следила за мужчиной, меня обожали люди и карьера шла в гору. Пережить измену было нелегко, я была подавлена. Мне казалось, что если бы он ушел от меня к другой — это было бы одно. Я могла бы думать, что она другая и, возможно, чем-то лучше меня. А он променял меня на продажную девку и самооценка закономерно ушла в минус.

Он перестал быть моим партнером, но из жизни не ушел. Иногда брал собаку на выходные, приходил в гости и всегда присутствовал. Шли годы, у меня строились какие-то отношения, но все не то. У него были сплошные гулянки, тоже ничего серьезного. Одни молодые девки. Я понимаю, что я уже не так хороша, меняется тело, мысли, нужды, но зачем тогда он постоянно рядом?

Несколько лет назад его пригласили на работу в другую страну, он предложил мне пожениться и уехать с ним, считал, что это будет для меня хорошим опытом. Почему-то мне казалось, что это новый этап для нас, шанс перемотать историю. Мы прожили год за рубежом, все было идеально, но потом снова мерзкая измена, уже более серьезные ссоры и развод.

Уже тогда на меня сильно давили родители, требовали детей. Но детей в таких обстоятельствах вряд ли захочется рожать, хотя я всегда хотела семью. Мы снова расстались, я даже уехала в другой город, чтобы построить что-то новое. Но он бесконечно приезжает ко мне, не может отпустить.

К слову, я быстро адаптируюсь, у меня много друзей, работаю удаленно и ничего не прошу. Как говорится, могла бы быть счастливой! Ему уже больше сорок лет, да и я уже не девочка. Иногда думаю, что просто потеряла жизнь из-за него.