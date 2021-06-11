Худшие начальницы по знаку зодиака

Все мы грезим о повышении, но не каждому дано быть адекватным начальником. Некоторые знаки зодиака, например, следят за каждым вздохом подчиненных и проверяют их нервную систему на прочность.

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

Рак

Рак все принимает близко к сердцу. Попробуйте не сдать квартальный отчет к сроку или опоздайте на работу на тридцать секунд – все, вы в черном списке и нет вам пощады. Теперь Рак будет мстить медленно, причмокивая. Она, например, может распустить о вас грязные слухи или закрутить вас в интриги. И если вы еще не сгрызли себе ногти по локти от нервов, то Рак пойдет дальше – начнет понижать в должности. Вымаливать прощение – дохлый номер. Раньше нужно было думать.

Дева

Если Дева может в легкую вынести мозг из-за пролитого на ее стол кофе, то представьте, что она может сделать, если вы совершите ошибку на работе, где она – ваш руководитель (даже звучит страшно). Правильно, девятый круг ада покажется вам детским утренником по сравнению с тем, что устроит вам красотка. К слову, можно даже и не совершать ошибок – Дева найдет к чему придраться и за что вас четвертовать. Тут даже ребята с железной нервной системой будут тихо плакать в кабинке туалета.

Скорпион