Психологи: сварливые мужья зарабатывают больше

Ученые-психологи провели любопытное исследование и выяснили, что эгоистичные и несговорчивые мужья зарабатывают больше, чем их более чувствительные коллеги. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Personnel Psychology.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Исследователи из Индианы обнаружили, что мужчины, которые не помогают по дому своим женам, оказываются более эффективны в зарабатывании денег. Они не тратят время на бытовые вопросы, это помогает освободить неистраченные ресурсы на работу.

"Они более эгоистичны и менее полезны своим женам дома. Это позволяет им больше концентрироваться на работе и заработке",

— пояснила доктор Бриттани Соломон, доцент кафедры менеджмента и организации в Университете Нотр-Дам в Индиане.