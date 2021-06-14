Психологи: сварливые мужья зарабатывают больше

Ученые-психологи провели любопытное исследование и выяснили, что эгоистичные и несговорчивые мужья зарабатывают больше, чем их более чувствительные коллеги. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Personnel Psychology.
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Исследователи из Индианы обнаружили, что мужчины, которые не помогают по дому своим женам, оказываются более эффективны в зарабатывании денег. Они не тратят время на бытовые вопросы, это помогает освободить неистраченные ресурсы на работу.
"Они более эгоистичны и менее полезны своим женам дома. Это позволяет им больше концентрироваться на работе и заработке",
— пояснила доктор Бриттани Соломон, доцент кафедры менеджмента и организации в Университете Нотр-Дам в Индиане.
Ученые предполагают, что сварливость - не единственный ключ к повышению заработка, иначе бы больше зарабатывали все мужчины подобного склада характера, без привязки к супружескому статусу.