Работа, за которую не платят: почему быть матерью-одиночкой легче

За 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше. Женщины не только остаются одни из-за ухода мужчины, они и сами стали чаще подавать на развод. "Рамблер" выяснил, почему количество неполных семей продолжает расти.

В 2018 году группа американских социологов (J. Pepin, L. Sayer, L. Casper) опубликовали результаты необычного исследования с участием более, чем 23 000 матерей.

Они выяснили, наличие мужа не снимает с женщин трудностей быта, а лишь добавляет их. Исследование показало, что замужние женщины меньше спят и отдыхают, при этом тратят больше времени на работу по дому и заботу о муже.

Одинокие матери были разделены на три группы: изначально одинокие, разведенные и женщины, состоящие в гражданском браке. Удивительно, но качественнее всех жили изначально одинокие женщины, так как выстроили определенный график, который с самого начала наиболее точно отвечал их потребностям. Они больше спали и отдыхали и меньше занимались бытом.

У разведенных эта ситуация была немного хуже, так как сам бракоразводный процесс и разделение обязанностей по уходу за ребенком с бывшим мужем приносит немало стресса. Однако в отношении быта ситуация тоже неплохой.

Хуже все дела обстояли у женщин с партнерами. У них было столько же быта, сколько и у замужних, зато они позволяли себе больше развлечений. Социологи предположили, что отсутствие штампа в паспорте и давления общества, позволяет парам быть более легкими на подъем.

К слову, во всех случаях женщины проводили с детьми примерно одинаковое количество времени. Так что сделать вывод о том, что матери-одиночки "забивают" на воспитание, а матери и отцы в отношениях вовлечены в воспитание детей больше, мы не можем.

Авторы предложили также, что возможно "одинокие женщины больше ценят себя и свой комфорт", "совмещение ролей матери и жены требует много сил". При этом, если женщина живёт с кем-то, но не с мужчиной (с родственницей или подругой), то бытом она занимается меньше, чем замужняя, а иногда даже меньше, чем одинокая.

Безусловно, брак дает некоторые преимущества. В первую очередь, финансовую стабильность. Но при планировании беременности лучше не надеяться на то, что жизнь с партнером будет легче, ведь исследование показывает обратное.