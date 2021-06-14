Работа, за которую не платят: почему быть матерью-одиночкой легче

За 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше. Женщины не только остаются одни из-за ухода мужчины, они и сами стали чаще подавать на развод. "Рамблер" выяснил, почему количество неполных семей продолжает расти.
В 2018 году группа американских социологов (J. Pepin, L. Sayer, L. Casper) опубликовали результаты необычного исследования с участием более, чем 23 000 матерей.
Они выяснили, наличие мужа не снимает с женщин трудностей быта, а лишь добавляет их. Исследование показало, что замужние женщины меньше спят и отдыхают, при этом тратят больше времени на работу по дому и заботу о муже.
Одинокие матери были разделены на три группы: изначально одинокие, разведенные и женщины, состоящие в гражданском браке. Удивительно, но качественнее всех жили изначально одинокие женщины, так как выстроили определенный график, который с самого начала наиболее точно отвечал их потребностям. Они больше спали и отдыхали и меньше занимались бытом.
У разведенных эта ситуация была немного хуже, так как сам бракоразводный процесс и разделение обязанностей по уходу за ребенком с бывшим мужем приносит немало стресса. Однако в отношении быта ситуация тоже неплохой.
Хуже все дела обстояли у женщин с партнерами. У них было столько же быта, сколько и у замужних, зато они позволяли себе больше развлечений. Социологи предположили, что отсутствие штампа в паспорте и давления общества, позволяет парам быть более легкими на подъем.
К слову, во всех случаях женщины проводили с детьми примерно одинаковое количество времени. Так что сделать вывод о том, что матери-одиночки "забивают" на воспитание, а матери и отцы в отношениях вовлечены в воспитание детей больше, мы не можем.
Авторы предложили также, что возможно "одинокие женщины больше ценят себя и свой комфорт", "совмещение ролей матери и жены требует много сил". При этом, если женщина живёт с кем-то, но не с мужчиной (с родственницей или подругой), то бытом она занимается меньше, чем замужняя, а иногда даже меньше, чем одинокая.
Безусловно, брак дает некоторые преимущества. В первую очередь, финансовую стабильность. Но при планировании беременности лучше не надеяться на то, что жизнь с партнером будет легче, ведь исследование показывает обратное.
Современные психологи советуют матерям чаще обращаться за помощью друзей, родственников или нянь (если есть финансовая возможность), которые могут взять на себя хотя бы какой-то уход за ребенком, чтобы женщина "не выпадала из социума" и отдыхала от быта.