Лайфхаки, которые помогут быстрее найти работу мечты

Поиск работы — дело нелегкое, об этом знает каждый, кто хоть раз пытался найти работу, особенно после университета. И все же мы часто упускаем хорошие возможности просто потому, что сами не пускаем такие возможности своим поведением в некоторых ситуациях. Мы подскажем несколько лайфхаков, которые помогут стать чуть ближе к должности, о которой вы так мечтаете.
Друзья в помощь
Вспомните, наверняка вы или ваши друзья сталкивались с такой ситуацией, когда работа была на расстоянии всего нескольких телефонных звонков. Конечно, специализированные сайты хорошо помогают, ведь там можно найти практически любую работу, но никогда не знаешь, где найдешь, а это значит, не пренебрегайте связями и сообщите о том, что вы находитесь в поиске работы, своим друзьям и знакомым. Возможно, кто-то прямо сейчас находится в поиске сотрудника, а вы даже не в курсе.
Говорим «нет»
Отказаться — тоже искусство. Иногда, уже придя на собеседование, вс
е устраивает, однако некоторые моменты смущают. Не давайте согласие сразу, возможно, мелкие факторы, которые вас смущают, со временем выльются в настоящую проблему. Нужно ли вам это? Сомнительно. Чтобы не пожалеть о своем выборе со временем, тщательно обдумайте все услышанное, и не бойтесь отказаться. Ведь часто именно страх сказать «нет» толкает нас на поступки, о которых мы будем жалеть очень долго.
Выделяемся на общем фоне
Это особенно важно, если вы претендуете на место в крупной компании, где на место может претендовать сразу несколько десятков человек. Здесь важно не просто ждать ответа после собеседования — его может не последовать — еще на этапе встречи постарайтесь оставить о себе лучшее впечатление. Не бойтесь креативить, но в меру! Если вам назначили групповое собеседование, не стоит бояться, наоборот — это ваш шанс выделиться и понравиться больше всех. Не упустите его!
Знание языков как плюс
Мы часто недооцениваем знание иностранного языка, а ведь это может стать огромным плюсом. По статистике, сотрудники, которые знают английский, немецкий или другой популярный язык, получают примерно на пять тысяч больше своих коллег. Кроме того, знание языка может стать преимуществом, когда речь пойдет о повышении или же вы вообще захотите перейти в другой отдел. Никогда не знаешь, когда тебя выручит такой иностранный, но такой полезный язык!