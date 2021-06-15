Лайфхаки, которые помогут быстрее найти работу мечты

Поиск работы — дело нелегкое, об этом знает каждый, кто хоть раз пытался найти работу, особенно после университета. И все же мы часто упускаем хорошие возможности просто потому, что сами не пускаем такие возможности своим поведением в некоторых ситуациях. Мы подскажем несколько лайфхаков, которые помогут стать чуть ближе к должности, о которой вы так мечтаете.

Друзья в помощь

Вспомните, наверняка вы или ваши друзья сталкивались с такой ситуацией, когда работа была на расстоянии всего нескольких телефонных звонков. Конечно, специализированные сайты хорошо помогают, ведь там можно найти практически любую работу, но никогда не знаешь, где найдешь, а это значит, не пренебрегайте связями и сообщите о том, что вы находитесь в поиске работы, своим друзьям и знакомым. Возможно, кто-то прямо сейчас находится в поиске сотрудника, а вы даже не в курсе.

Говорим «нет»

Отказаться — тоже искусство. Иногда, уже придя на собе седование, вс е устраивает, однако некоторые моменты смущают. Не давайте согласие сразу, возможно, мелкие факторы, которые вас смущают, со временем выльются в настоящую проблему. Нужно ли вам это? Сомнительно. Чтобы не пожалеть о своем выборе со временем, тщательно обдумайте все услышанное, и не бойтесь отказаться. Ведь часто именно страх сказать «нет» толкает нас на поступки, о которых мы будем жалеть очень долго.

Выделяемся на общем фоне

Это особенно важно, если вы претендуете на место в крупной компании, где на место может претендовать сразу несколько десятков человек. Здесь важно не просто ждать ответа после собеседования — его может не последовать — еще на этапе встречи постарайтесь оставить о себе лучшее впечатление. Не бойтесь креативить, но в меру! Если вам назначили групповое собеседование, не стоит бояться, наоборот — это ваш шанс выделиться и понравиться больше всех. Не упустите его!

Знание языков как плюс