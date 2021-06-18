Какие знаки зодиака не умеют врать

Врать, умалчивать и выкручиваться из любой ситуации – у некоторых эта функция сломана с рождения. И без нее они еще как-то жить умудряются. Рассказываем, как именно.

Фото: Кадр из фильма "Лжец, лжец" Кадр из фильма "Лжец, лжец"

Весы

Весы не только сама не врет, она еще умело выводит лжецов на чистую воду. Поэтому лапшу ей на уши не навешаешь – сбросит тут же, и вас еще пристыдит. А потом обидится, что вы себе такое позволили. Ай-яй-яй, как не стыдно!

Рак

Врать – это для слабаков. Рак всегда рубит правду-матку и смотрит на реакцию окружающих. Соврать она, конечно же, может, но грешит этим редко – ведь столько информации нужно запоминать, такой сценарий придумывать, что голова заболит.

Стрелец

Воображение у Стрельца отмерло еще на первом году жизни, когда вместо фей и барби она стала играть с родителями в торгово-рыночные отношения. Поэтому врать красотка не умеет от слова совсем. Вместо этого она с радостью разревется, убежит, сверкая каблучками, на худой конец – сделает вид, что оскорбилась, а вот соврать не получится.

Овен