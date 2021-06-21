Несмотря на то, что сегодня очень часто и открыто говорят о депрессии, заметить проблему вовремя и помочь себе могут не многие.

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stop Психологи, основатели проекта Let's abuse Леонид и Екатерина разобрали одну женскую историю, на примере которой мы обсудили, какие триггеры запускают депрессию, как отличить ее от грусти или от синдрома хронической усталости и в какой ситуации надо срочно обращаться за помощью.

Что мы обсуждаем?

Героиню выпуска принудили уволиться с работы из-за пандемии коронавируса. Помимо финансовых проблем, ее бросил молодой человек, оставив одну в съемной квартире без работы, денег и поддержки:

"Я плакала, пыталась собрать себя, но дома меня ждало новое разочарование. Молодой человек, с которым мы планировали свадьбу, семью и детей (он даже подарил мне кольцо), вдруг решил, что разлюбил меня. Собрал вещи, снял другую квартиру и переехал буквально за день. И вот я осталась в съемной квартире, без работы и отношений, вокруг коронавирус и полное ощущение безнадеги".

Произошедшее сильно подкосило девушку. Ей ничего не хочется, и силы есть только на то, чтобы лежать на диване, но проблемы сами не решаются:

"В любой другой ситуации я бы встала и пошла решать проблемы, но все навалилось. Я легла на диван и будто приросла к нему, не хочется мыться, есть, даже плакать не хочется. Покупаю еду собаке и вожу ее гулять, а на себя мне плевать. Заканчиваются деньги и подступает срок оплаты квартиры. Понимаю, что ситуация патовая, но просыпаюсь и не понимаю, зачем живу, ковид забрал работу и любовь. И понимаете, нет сил, даже сделать ничего с собой не могу".

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Коротко о главном

03:40 Что такое депрессия и почему совет "Возьми себя в руки" не работает. Самодиагностика и симптомы.

08:00 К кому обращаться за помощью и почему ходить к психиатру и пить антидепрессанты — это нормально.

09:40 Можно ли впасть в депрессию, если все хорошо. Климат, возраст, новости и сериалы, — какие факторы влияют на наше ментальное здоровье.

12:50 В чем разница между депрессией и генерализованным тревожным расстройством.

14:50 Как заставить себя обратиться за помощью, если нет сил встать с кровати.

23:25 Пандемия коронавируса привела к росту числа депрессий. Как ограничительные меры сказались на психике людей.

24:19 Стресс как катализатор депрессии. Как предотвратить появление расстройства.

30:35 Как справляться с негативом в жизни, не скатываясь в депрессию.

32:50 Инструкция по постепенному выходу из депрессии.

34:40 Как отличить депрессию от плохого настроения, выгорания и хронической усталости.

37:45 Что делать, если депрессия у близкого.

41:00 Депрессия у подростков. На что важно обращать внимание родителям.

47:10 Итоги выпуска.